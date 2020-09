Konfederácia odborových zväzov pokračovala vo svojich protestoch, pochod sa konal v Prešove

Odborári združení v Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) v piatok na východe Slovenska pokračovali v sérii protestných pochodov. Po Košiciach navštívili aj druhé krajské mesto Prešov.

Na podujatí sa zúčastnilo vyše 350 odborárov z Prešovského kraja, ktorí absolvovali protestný pochod centrom mesta.

Okliešťujúca legislatíva a opatrenia

Odborári opätovne vyjadrili nesúhlas s navrhovanými legislatívnymi zámermi vlády, ktoré podľa nich budú mať negatívny sociálny dopad na zamestnancov.

Nesúhlas vyjadrili so zmenou mechanizmu výpočtu minimálnej mzdy a jej stanovenou výškou pre rok 2021, s oddelením príplatkov od minimálnej mzdy, so zmenami stupňov náročnosti práce či so zmrazením príspevkov na stravovanie.

„V prvom rade chceme poukázať na to, že súčasná vláda šliape po našich zamestnaneckých právach. Okliešťuje naše sociálne nároky zamestnancov a práva odborov. Okliešťuje ich legislatívou a opatreniami, ktoré už prijala, ale aj tými, ktoré plánuje prijať v najbližších týždňoch,“ uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Protesty ukončia v Trnave

„Žiadame aj premiéra, aby sa stal gestorom obnovy sociálneho zmieru a zamedzil, aby minister práce nezmyselne trestal odbory za to, že obhajujú ústavné práva zamestnancov na dôstojnú mzdu,“ dodal prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Odborári začali sériu protestných pochodov vo štvrtok 17. septembra v Košiciach. Pokračovať budú ešte 22. septembra v Banskej Bystrici, 24. septembra v Žiline, 28. septembra v Trenčíne a 29. septembra v Trnave.