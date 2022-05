Konferencia ekvalit: Aby sme uspeli, potrebujeme mužov

Inšpiratívne ženy na podujatí ekvalit aj tento rok diskutovali o férových príležitostiach pre všetkých.

V slovenskom parlamente sedí len každá piata žena, v sektore informačných technológií na jednu ženu pripadá až šesť mužských kolegov. Prečo ani v roku 2022 na Slovensku nemáme úplnú rovnosť príležitostí? A ako ju dosiahnuť? Aj o týchto témach diskutovali inšpiratívni spíkri a spíkerky na podujatí ekvalit v stredu 11. mája v priestoroch bratislavského ateliéra Svetlík (videozáznam k dispozícii tu).

Dopĺňame sa

Aby ženy uspeli na svojej ceste za rovnosť príležitostí, potrebujú mužov, lebo tvoria jeden celok, zhodli sa všetci diskutujúci. Ako povedala Anka Záhorčáková, ambasádorka pre ženy v IT a organizátorka podujatia ekvalit, máme spoločnú cestu. V slovenskom IKT sektore je dnes veľký hlad po šikovných ľuďoch. Ak by sa podarilo obsadiť ponúkané pozície, bolo by to výhodné pre nás všetkých, hovorí Anka Záhorčáková. Aby sme pritiahli viac šikovných žien na technologické pozície, veľmi dôležité sú výrazné ženské vzory. Dôležitá je vzájomná spolupráca. „Keď hovoríme o rodovej rovnosti, v mojom ponímaní je to akceptácia a pochopenie inakosti toho druhého,“ povedala Anka Záhorčáková.

Do pracovného života môžu vstupovať aj biologické procesy ako menštruácia. Ako upozorňuje fertility špecialistka Zuzana Kopáčiková, kým v neolite mali ženy v priemere 50 menštruácií za život, u dnešných žien je to 9-krát viac. A 70 percent z nich pri tom trpí menšími či väčšími bolesťami. Netreba si však brať ‚home office‘ či dovolenku – s bolesťami sa dá niečo robiť. „Vyhýbať sa vysokopriemyselným potravinám, nezanedbávať spánok a pitný režim, prípadne zmeniť stravovanie. Nemôže to byť problém, dá sa to riešiť terapiou,“ vysvetľuje Kopáčiková.

Vo Švédsku už rovnosť príležitostí nie je témou, lebo nemusí byť. Vo vláde sedí 12 ministeriek, 11 ministrov a jedna transrodová žena. Štyri z ôsmich parlamentných strán vedú ženy. Ako hovorí slovenská veľvyslankyňa v Švédsku Martina Balunová, v uliciach švédskych miest počas pracovných dní je bežné stretnúť desiatky oteckov s kočíkmi. To je výsledok rodinnej politiky, ktorej cieľom je dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami. „Je veľmi dôležité mať mužov on-board. Pokiaľ ženy a muži budú mať v spoločnosti rovnocenné postavenie, je to výhodné pre všetkých z nás,“ povedala M. Balunová.

Foto: ekvalIT

Priložiť ruku k dielu

Maroš Molnár sa svojim zverencom, či už vrcholovým športovcom alebo bežným ľuďom, venuje vyše dve desaťročia. O dosahovaní výsledkov a motivácii preto vie svoje. „Rozdiely v motivácii medzi ženou a mužom vôbec neexistujú,“ vysvetlil Maroš s tým, že dôležitejšia je psychika jedinca, ale generalizovať sa v tomto prípade nedá.

Maroš Molnár je okrem úspešnej kariéry aj otcom rodiny. Preto aj z vlastnej skúsenosti mužom odkazuje, aby boli v boji za rovnaké práva pre všetkých aktívnejší. „Chlapi si musia uvedomiť, že žena nie je na všetko sama. Aj oni chcú jesť, žiť v čistej domácnosti, aj oni sa na tom musia podieľať,“ povedal Molnár.

Vedecký pohľad do problematiky vniesla genetička Andrea Ševčovičová z Prírodovedeckej fakulty UK. Ako povedala, rozdiely medzi mužmi a ženami existujú. Z genetického hľadiska je pre správne fungovanie ľudského tela nevyhnutný príspevok od oboch rodičov. A. Ševčovičová pritom pomenovala aj jav známy ako ‚súboj pohlaví‘. Napríklad pri vývoji dieťaťa v brušku matky medzi sebou bojujú geny od jednotlivých rodičov. V záujme tých otcových je, aby sa vyvinul čo najsilnejší jedinec. Naopak matkine gény chcú, aby sa bábätko bez problémov porodilo. V reálnom živote však súbojom veľa nedosiahneme. „Muži a ženy by navzájom nemali bojovať, ale mali by spolupracovať,“ hovorí Ševčovičová.

Prežehnávali sa

Sandra Sandtnerová patrí medzi tých 7 percent žien, ktoré sú pilotky medzi mužskými kolegami. Desať rokov pracovala ako letuška, ale čím viac ju to hnalo do kokpitu. Je to vnútorný pocit, človek cíti, kam patrí. „Ja som cítila, že je to v kokpite Boeingu 737,“ hovorí S. Sandtnerová. Pilotský výcvik je veľmi drahý, stojí toľko ako nejaká nehnuteľnosť. Ak však poznáte svoj cieľ, idete si za ním. K dnešnému dňu má Sandra odlietaných vyše päťsto hodín na Boeingu a aj na konferenciu ekvalit sa pripájala telemostom z egyptskej Hurghady. Ako ju slovenskí dovolenkári vnímajú ako ženu – pilotku? „To neviem. Keď som ešte bola letuška, a z kokpitu sa ozval hlas pilotky, niektorí pasažieri sa prežehnávali,“ hovorí Sandra. Pre takýchto ľudí má jediný odkaz: „Môžeme byť rovnako dobré, ale aj rovnako zlé ako muži.:-)“

Fyzioterapeutka Martina Nagyová upozorňuje, že ku každému problému treba pristupovať komplexne. Aj svojich pacientov vníma nielen cez kosti a svaly, ale aj cez ich psychiku. Len tak je totiž možné odstraňovať aj príčinu problémov, hovorí.

„Som rada, že pozvanie do diskusie aj tento rok prijalo toľko kvalitných spíkrov. Už teraz sa teším na budúci ročník,“ povedala organizátorka podujatia Anka Záhorčáková, obchodná riaditeľka DITEC. Záznam z diskusie si môžete pozrieť tu na stránke www.ekvalit.sk.

