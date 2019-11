Konferencia #InšpirujSa 2019 zameraná na (Ne)Viditeľné príbehy

Skupiny klientov, ktoré spoločnosť prehliada, alebo ktoré, naopak, na verejnosti nemôžu byť prezentované. Jedny z mnohých výziev, pred ktorými stoja mimovládne organizácie, ktoré týmto klientom pomáhajú. Ako pripraviť vhodnú PR kampaň a ako komunikovať s darcami, ak nechcú alebo nemôžu vidieť konečných prijímateľov ich pomoci? Akú úlohu majú v spoločenskej diskusii plniť mimovládne organizácie a pred akými etickými hranicami stoja? Aj toto budú témy, ktoré účastníkom bezplatne ponúkne 2. ročník konferencie #InšpirujSa Nadácie Volkswagen Slovakia.

Po prvom ročníku v roku 2018, kedy Nadácia Volkswagen Slovakia inšpiratívnou konferenciou oslávila 10 rokov pomoci, chce tento rok pokračovať v tradícii a opätovne vytvoriť priestor na zdieľanie skúseností a nových pohľadov na prácu pomáhajúcich profesií.

„Vnímame, že hlavným zmyslom práce ľudí v treťom sektore je priame napĺňanie svojho poslania a pomoc klientom. Často už neostáva priestor ani zdroje na to, aby ľudia z mimovládnych organizácií, dobrovoľníckych platforiem či škôl absolvovali nadstavbové školenia a konferencie zamerané na trendy v komunikácii, či získavaní zdrojov. A je súčasťou nášho poslania, aby sme im to umožnili a podporovali aj touto formou v ich činnosti,“ približuje zámer konferencie Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia. Samozrejmosťou je preto bezplatný vstup na konferenciu pre všetkých účastníkov. Prihlasovanie je otvorené do piatku, 15. novembra.

Nosnou témou konferencie sa tento rok stala etika v komunikácii a výzvy, ktorým čelia ľudia z tretieho sektora v rámci PR a fundraisingu. „Mnohé organizácie, podporené aj v rámci našich grantových programov, pracujú s klientami, ktorí musia ostať neviditeľní – ako napríklad v prípade detí, ktoré sa stali obeťami násilia. Ďalšie pracujú s dospelými i deťmi so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo sociálne vylúčených komunít. Pripraviť komunikačnú kampaň v týchto prípadoch predstavuje náročnú úlohu, od splnenia ktorej však často krát závisí osud pomáhajúcich projektov,“ dopĺňa pani Pappová.

Súčasťou konferencie je aj diskusia „Etika v komunikácii tretieho sektora“, spájajúca hostí z tretieho sektora a zo sveta PR a médií. Priestor takisto dostanú príklady úspešných projektov zameraných na systémové zmeny, zmeny v myslení spoločnosti a inovatívne nápady.

V rámci jednotlivých blokov a diskusie vystúpi napríklad Alexandra Kárová z OZ Vagus, Michaela Tettingerová – šéfredaktorka Stredoslovenskej televízie, Vanda Hlaváčková zo Social Impact Team Seesame, Pavel Hrica z OZ Cesta von a Peter Kulifaj z OZ Mládež ulice. Celým programom bude moderátorsky sprevádzať obľúbená herečka a moderátorka Lujza Garajová Schrameková.

Špeciálnym bodom programu bude krst knihy Útek Krišpína N. českej autorky Ivony Březinovej. Príbeh 11-ročného chlapca, ktorý sa stal obeťou šikany pre svoju „inakosť“ z dôvodu poruchy sluchu, je písaný predovšetkým pre teen-publikum. Má však aj ďalší rozmer: „Knižka poslúži aj rodičom, či pedagógom pri rozhovoroch s deťmi o vlastnej hodnote, jedinečnosti každého človeka, vzájomnom rešpekte a téme šikany,“ hovorí Antónia Maštenová z vydavateľstva Perfekt, ktoré zabezpečilo preklad knihy do slovenčiny. Vydanie finančne podporila Nadácia Volkswagen Slovakia.

Konferencia #InšpirujSa

Konferencia #InšpirujSa predstavuje bezplatný formát, zameraný na inšpiratívne bloky o dôležitých témach a aktuálnych trendoch v oblasti komunikácie a fundraisingu. Súčasťou je aj prezentácia úspešných projektov z praxe. Spojením ľudí z tretieho sektora zároveň vzniká výnimočný priestor na formuláciu spoločných potrieb a výziev, ktorým pomáhajúce profesie čelia. Konferencia plní aj ďalšie rozmery – podporuje sieťovanie a networking ľudí z tretieho sektora, médií a oblasti PR a fundraisingu a otvára diskusie na aktuálne témy.

2. ročník bezplatnej inšpiratívnej konferencie Nadácie Volkswagen Slovakia pre mimovládne organizácie a školy bude venovaný špeciálnej téme výziev a etiky v komunikácii tretieho sektora.

Dátum konania: utorok, 19. 11. 2019, v čase 9:00 – 15:00

Miesto konania: Bratislavské vodárenské múzeum, Devínska cesta 1, Bratislava

Prihlasovanie: je otvorené pre ľudí z tretieho sektora, škôl, odbornú i laickú verejnosť do 15. 11. 2019 online na: www.nadacia-volkswagen.sk/prihlaska

Stránka podujatia: https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/interaktivna-konferencia-inspirujsa/

