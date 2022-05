Konica Minolta plánuje znížiť emisie svojich výrokov o 80 %

Konica Minolta chce znížiť emisie v priebehu životného cyklu svojich výrobkov o 80 % v porovnaní s rokom 2005. Aj vďaka týmto krokom bola zaradená do svetového rebríčku 100 najudržateľnejších spoločností na svete (Global 100 Most Sustainable Companies).

V tomto roku bola Konica Minolta po štvrtýkrát v rade a celkovo už po piaty raz zaradená do medzinárodne uznávaného rebríčka Global 100 Most Sustainable Companies, ktorý v aktuálnom ročníku hodnotil takmer 7 000 firiem s tržbami presahujúcimi ročne miliardu dolárov na základe environmentálnych a sociálnych parameterov. K ďalším hodnoteným paramterom patrí schopnosť firmy podporovať rozmanitosť a inovácie, alebo prichádzať so stále širšou ponukou produktov šetrných k prírode.

„Uvedomujeme si akú zodpovednosť máme v pozicii lídra na trhu voči životnému prostrediu. A preto napríklad plánujeme do roku 2050 znížiť emisie oxidu uhličitého v priebehu životného cyklu výrobku o 80 % v porovnaní s rokom 2005,“ uviedol Pavel Čurda, generálny riaditeľ Konica Minolta Slovakia.

Foto: Konica Minolta

Ocenenie aj pre inovačné centrum

Konica Minotla sa taktiež zameriava na vylepšovanie ekologických parametrov svojich budov. Jej nové centrum Innovation Garden OSAKA Center v Japonsku získalo najvyššie ocenenie Governor of Osaka Award v rámci súťaže Osaka Environmentally Friendly Architecture Award za rok 2021. Budova bola navrhnutá tak, aby sa počas jej výstavby a následnej prevádzky minimalizovala spotreba energie a súčasne sa znížili emisie oxidu uhličitého.

Za trvalú udržateľnosť podnikania získala Konica Minolta tento rok aj zlatú medailu od spoločnosti Ecovadis. Firma sa tak dostala medzi prvých 5 % spoločností z celkového počtu viac ako 90 tisíc. Medzinárodná nezávislá organizácia CDP v tomto roku zaradila Konica Minolta už po šiestykrát medzi globálnych lídrov na prestížnom zozname Climate A, ktorý hodnotí aktivity firiem súvisiace so znižovaním emisií oxidu uhličitého a jej snahy zabrániť klimatickým zmenám.

„Naše zariadenia poskytujeme zväčša prostredníctvom operatívneho lízingu. Vďaka nemu získa zákazník najaktuálnejší model zariadenia, ktorý sa po štyroch rokoch vymení za nový. Akonáhle elektrozariadenie doslúži, predávame ho spoločnosti SEWA, prostredníctvom ktorej zaisťujeme ich zber a likvidáciu. Neraz sú však zariadenia funkčné a bezchybné. V takom prípade majú klienti možnosť si zariadenie odkúpiť za zostatkovú sumu, alebo predajca môže vyradené zariadenia venovať na sociálne účely,“ uvádza Pavel Olenič, vedúci prevádzkovej administratívy Konica Minolta Slovakia.

Práve recyklácia je jednou z ďalších oblastí udržateľnosti na ktorých sa Konica Minolta zameriava. Recyklované plasty tvoria až 40 % materiálov použitých v toneroch a viac ako 10 % sú využívané pri výrobe produkčných strojov. Skupina rovnako využíva certifikované tonery, ktoré sú ľahko separovateľné, čo je základná podmienka pre recykláciu papiera.

Informačný servis