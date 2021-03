Koniec Matoviča vo funkcii premiéra považuje Eštok z racionálneho hľadiska za hotovú vec

Prípadné odstúpenie Igora Matoviča (OĽaNO) z premiérskeho postu povedie k presunu konfliktu na pôdu Národnej rady SR a najmä na koaličnú radu. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rozdiel môže byť podľa neho v tom, že rokovania koaličnej rady sa dejú za zatvorenými dverami.

„Ak by vzájomné nezhody nepresakovali na verejnosť a boli by striktne dodržiavané dohody, tak by to fungovať mohlo. Viacerí predsedovia koaličných strán však ukázali, že takúto politickú vyzretosť u nich hľadáme márne. Preto je pravdepodobnejšie, že by takýto prístup bol len oddialením nevyhnutného,” ozrejmil Eštok.

Komunikácia smerom k verejnosti

Za druhú zmenu označil komunikáciu smerom k verejnosti zo strany nového perspektívneho premiéra.

„Súčasný predseda vlády práve touto komunikáciou dostal vládnu koalíciu a dôveru verejnosti k štátnym inštitúciám a nariadeniam do súčasného neblahého stavu. Nech by bol novým premiérom ktokoľvek, v tejto veci už nemá viac čo pokaziť,” myslí si politológ.