Konkurencieschopnosť Slovenska klesá, zamestnávatelia žiadajú premiéra o pomalší rast príplatkov

Príplatky pre zamestnancov za prácu v noci, či v sobotu a v nedeľu by sa mali od začiatku budúceho roka namiesto minimálnej mzdy naviazať na priemernú mzdu na Slovensku. Zamestnávatelia požadujú, aby tieto príplatky po tomto kroku od budúceho roka stúpli o menšie percento, o aké od januára vzrastie minimálna mzda.

Po rokovaní s premiérom Petrom Pellegrinim a ministrom práce a sociálnych vecí Jánom Richterom o tom informoval viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) Rastislav Machunka.

Nesúhlas s návrhmi SNS

„Požiadali sme, aby už pre rok 2020 boli takéto príplatky počítané z priemernej mzdy s tým, že pri určovaní tohto vzorca požadujeme, aby ten nárast príplatkov bol nižší, ako je nárast minimálnej mzdy pre rok 2020,“ povedal. Najnižšie hrubé zárobky pritom od začiatku budúceho roka stúpnu o 11,5 % na 580 eur. O tejto téme by podľa Machunku mala v pondelok rokovať Hospodárska a sociálna rada, ktorej súčasťou sú aj odborári.

Zamestnávatelia na rokovaní podľa Machunku vyjadrili svoj nesúhlas s dvomi návrhmi na novelizáciu Zákonníka práce od poslancov za SNS. Prvou novelou pracovného kódexu sa má zaviesť nárok na päť týždňov dovolenky aj pre zamestnancov do 33 rokov, ak sa trvalo starajú o dieťa. Druhým návrhom od národniarov sa zavádza povinnosť preplácať rekreačné poukazy aj pre zamestnávateľov, ktorí majú do 50 zamestnancov. „Vyjadrili sme zásadný nesúhlas s týmito návrhmi a požiadali sme, aby vláda, keď sa bude k týmto návrhom zákonov vyjadrovať, takisto vyjadrila nesúhlas s týmito návrhmi,“ povedal viceprezident AZZZ. O pracovnoprávnej legislatíve by podľa neho mali rokovať predovšetkým zamestnávatelia a zamestnanci.

Konkurencieschopnosť Slovenska klesá

Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga poukázal na to, že zamestnávatelia boli pri rokovaní s predsedom vlády a ministrom práce prekvapení. „Po septembrovom stretnutí naše porozumenie bolo, že sa hľadá cesta, ako príplatky odpojiť od minimálnej mzdy, aby automaticky nerástli a teraz sme sa dozvedeli, že príplatky by mali tak či tak v roku 2020 narásť,“ povedal. Podľa neho nie je problém v tom, že sa zamestnávatelia bránia zvyšovať mzdy, ak stúpa produktivita práce.

„Každý, kto má akúsi právomoc, tak si presadí zvýšený náklad pre zamestnávateľa, aby to ľúbozvučne znelo pre občanov,“ zdôraznil šéf RÚZ. Takýto postup podľa neho nie je dobrý pre konkurencieschopnosť Slovenska. „Konkurencieschopnosť Slovenska klesá,“ povedal.

Príplatky za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu súčasná vláda od mája minulého roka naviazala na minimálnu mzdu. Zvýšenie týchto príplatkov rozdelila na dve etapy, prvýkrát sa príplatky zvýšili od mája minulého roka a druhý raz od mája tohto roka. Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovom zamestnaní od mája tohto roka stúpol z 30 % na 40 % zo sumy minimálneho hodinového zárobku, teda z 0,897 eura na 1,196 eura. V prípade rizikovej práce išlo o zvýšenie z 35 % na 50 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy, čo bol nárast z 1,046 eura na 1,495 eura.

Je možné dohodnúť nižší príplatok

Príplatok za prácu v sobotu od mája tohto roka stúpol z 25 % na 50 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy. Išlo o nárast z 0,747 eura na 1,495 eura. Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v sobotu, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v sobotu, od mája tohto roka aspoň v sume 45 % z minimálnej hodinovej mzdy, teda v sume 1,345 eura. V pracovnej zmluve je možné dohodnúť takýto nižší príplatok len vtedy, keď u zamestnávateľa nepôsobia odbory a ak zamestnávateľ mal v predošlom roku menej ako 20 zamestnancov.

Vyššie príplatky majú od mája tohto roka zamestnanci aj za prácu v nedeľu. Tieto príplatky sa zvýšili z 50 % na 100 % minimálneho hodinového zárobku, teda z 1,495 eura na 2,989 eura. Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v nedeľu, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v nedeľu, od mája tohto roka najmenej vo výške 90 % z minimálnej hodinovej mzdy (2,69 eura) V pracovnej zmluve je pritom možné dohodnúť takýto nižší príplatok len vtedy, keď u zamestnávateľa nepôsobia odbory a ak zamestnávateľ mal v predošlom roku menej ako 20 zamestnancov.