Kontová na Wimbledone vyhrala drámu, v 3. kole je aj mamička Azarenková

LONDÝN 5. júla (WebNoviny.sk) – Bieloruská bývalá jednotka svetového rebríčka tenistiek Viktoria Azarenková aj domáca nádej Johanna Kontová v stredu uspeli v 2. kole dvojhry na grandslamovom Wimbledone na tráve v Londýne.

Mamička Azarenková vyradila ruskú obhajkyňu semifinálovej účasti Jelenu Vesninovú nasadenú ako pätnástu za 98 minút dva razy 6:3 aj zásluhou ôsmich es a pomeru “winnerov” a zlyhaní 26:13.

Šestka podujatia Kontová sa v dráme trvajúcej na Centre Courte 3:10 h revanšovala Chorvátke Donne Vekičovej za prehru 6:2, 6:7 (3), 5:7, ktorú inkasovala 18. júna vo finále prípravného podujatia v Nottinghame – triumfovala tesne 7:6 (4), 4:6, 10:8.

Vesninová to na Azarenkovú nevie

Dvadsaťsedemročná hrdinka rovnako významných melbournských Australian Open 2012 a 2013 Azarenková bola v britskej metropole v semifinále edícií 2011 a 2012. Hrá iba na druhom podujatí po tom, ako sa v decembri stala mamičkou synčeka Lea.

Predminulý týždeň v Santa Ponse na Malorke neprešla osemfinálovým 2. kolom. Tridsaťročná univerzálka Vesninová minulý rok v All England Lawn Tennis and Croquet Clube vo štvrťfinále vyradila Slovenku Dominiku Cibulkovú dvakrát 6:2, potom uhrala len dva gemy proti Američanke Serene Williamsovej.

Proti Azarenkovej jej to dlhodobo nejde – v bilancii zo vzájomných súbojov klesla na 0:8 (na sety 0:16). Rivalita sa začala v sezóne 2007. Bielorusku teraz preverí domáca držiteľka voľnej karty Heather Watsonová.

Kontová vyhrala tretí set 10:8

Dvadsaťšesťročná rodáčka zo Sydney Kontová je semifinalistkou melbournských Australian Open 2016, ale na medzinárodných otvorených majstrovstvách Anglicka sa premiérovo dostala medzi najlepších 32.

Vlani sa lúčila práve v 2. kole a predtým štyrikrát hneď na úvod. Proti priateľke Švajčiara Stana Wawrinku Vekičovej sa v kvalitnom súboji blysla pomerom “winnerov” a nevynútených chýb 55:21, zdolaná skončila na podobne pozitívnych údajoch 42:24.

Obe využili po tri brejkbaly: Britka na to potrebovala 15 príležitostí, Chorvátka len 7. Na esá to bolo 12:11, na dvojchyby 4:7. Postupujúca zvládla 22 z 29 zákrokov pri sieti. V 3. kole bude Kontová hrať s Grékyňou Mariou Sakkariovou.

“Ešte je to všetko príliš čerstvé… Je však príjemné nemusieť dnes už pokračovať, strávili sme na kurte more času, obe sme tvrdo bojovali. Ktorákoľvek by si vytiahla kratšiu slamku, muselo to byť ubíjajúce. Ja som napokon bola tá šťastnejšia. Myslím si, že dnes som o čosi viac verila svojej hre, než to bolo proti Donne naposledy. Podľa mňa ona zahrala ešte lepšie ako v Nottinghame, to isté však platí pre mňa. Kvalita bola naozaj vysoká,” povedala Kontová pre BBC One.

Wimbledon – dvojhra žien – 2. kolo:

Johanna Kontová (V. Brit.-6) – Donna Vekičová (Chor.) 7:6 (4), 4:6, 10:8 za 190 minút

Viktoria Azarenková (Biel.) – Jelena Vesninová (Rus.-15) 6:3, 6:3 za 98 minút