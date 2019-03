Kontrolóri zistili nevýhodnú zmluvu pri prevádzke kompy, na ktorú upozorňovala opozícia

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) zistil pri zabezpečení a kontrole služieb kompy Vojka nad Dunajom – Kyselica celý rad nedostatkov v činnosti štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) a tiež netransparentné rozhodovanie. Úrad po ukončení kontroly informoval o odhalených pochybeniach s tým, že zmluva o službách kompy je pre štát nevýhodná.

Kontrolóri tiež upozornili na vážny systémový problém pri financovaní tejto bezodplatne poskytovanej služby a odporúčajú jej riešenie na úrovni vlády. Kontrolu fungovania kompy uskutočnili na základe podnetov poslancov Národnej rady SR, informácií z vnútornej kontroly Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) a vlastnej rizikovej analýzy. „Bolo preukázané, že vnútorná kontrola v štátnom podniku Vodohospodárska výstavba sa službami kompy a plnením zmluvy vôbec nezaoberala,“ uviedol hovorca NKÚ Marek Papajčík.

Nevýhodná zmluva platí

Úrad označil za zvláštny vstup Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (SVP) do verejného obstarávania, vyhláseného VV, hoci bolo zrejmé, že nie je schopný služby zabezpečovať. „Výsledkom takéhoto konania je to, že nevýhodná zmluva na služby verejnej vodnej dopravy je naďalej v platnosti,“ upozornil Papajčík.

O tejto medializovanej kauze ani raz nerokovala dozorná rada VV, súvisiace zmluvy a doklady vôbec nekontrolovala. Počas kontroly VV podľa úradu nevypracovala a nesledovala skutočné náklady na služby kompy. NKÚ dospel k záveru, že nastavenie zmluvných podmienok bolo jednostranne v neprospech VV a zmluva je pre štát nevýhodná. Úrad navrhol VV odporúčania na zabránenie neefektívneho čerpania verejných prostriedkov.

„V kontrolovanom období dochádzalo k nárastu cien služieb kompy pri každej novej uzatvorenej zmluve. Napríklad, nesprávnym stanovením primeranej ceny služieb kompy pri verejnom obstarávaní v roku 2014 došlo k porušeniu zákona o štátnom podniku,“ dodal Papajčík. Skutočné náklady SVP na kompu v roku 2013 (dovtedy ju prevádzkoval) dosiahli 490,7 tis. eur. Ročné náklady VV za úhradu služieb SVP v roku 2014 boli 1,1 mil. eur, kalkulované ročné náklady v roku 2015 pri prvom verejnom obstarávaní vzrástli na 1,51 mil. eur a v roku 2016 pri druhom verejnom obstarávaní už na 1,66 mil. eur.

Služba vo verejnom záujme

Kompa od roku 1993 celoročne zabezpečuje prepravu osôb a menších nákladov cez prívodný kanál Vodného diela Gabčíkovo v profile Vojka nad Dunajom – Kyselica v dĺžke 520 metrov. Kompu prevádzkoval do roku 2013 SVP na základe zmlúv s Vodohospodárskou výstavbou. Po oprave kompy v SVP z prostriedkov Environmentálneho fondu oba podniky opäť uzatvorili zmluvu, zrušili ju však v júni 2015 dohodou. Po verejnom obstarávaní v roku 2015 uzatvorila VV nevypovedateľnú zmluvu so spoločnosťou Ponton City, a. s., a to bez uvedenia finančného limitu, ktorý určilo MŽP. Podmienky na rozviazanie zmluvy ustanovili až dodatkom zmluvy v roku 2016, avšak zmluva stále platí. Ďalšie verejné obstarávanie vyhral SVP, ktorý zmluvu v roku 2018 ukončil skôr, ako nadobudla účinnosť, keďže nezabezpečil primerané plavidlo.

Prevádzka kompy by mala byť podľa NKÚ poskytovaná ako služba vo verejnom záujme, a preto by nemala byť financovaná z prostriedkov štátneho podniku. Úrad odporúča MŽP, aby požiadalo vládu o systémové riešenie financovania prepravy na trase Vojka nad Dunajom – Kyselica. Táto verejná osobná doprava by mala byť podľa úradu poskytovaná vo verejnom záujme výlučne občanom dotknutých obcí. Ostatní záujemcovia by mali mať prepravu spoplatnenú.

Remišová na kauzu upozorňovala skôr

Ako v reakcii uviedla predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová, na kauzu kompa upozorňovala ešte v roku 2015. „Je paradoxné, že dnes, kedy Najvyšší kontrolný úrad potvrdil závažné pochybenia Vodohospodárskej výstavby v súvislosti s kauzou kompa, ma opätovne, už po tretíkrát, zavolala polícia na výsluch kvôli trestnému oznámeniu, ktoré podal nominant Smeru a bývalý riaditeľ štátneho podniku Ladislav Lazar, zodpovedný v kauze kompa,“ poznamenala Remišová.

„Zo zistení úradu je zrejmé, že Vodohospodárska výstavba pod vedením nominanta Smeru Ladislava Lazara pochybne zrealizovala verejné obstarávanie, keď nerešpektovala stanovený finančný limit 25 miliónov eur a zaviazala sa k finančnému plneniu v takmer dvojnásobnej výške“ dodala. Remišová tiež podotkla, že NKÚ takisto kritizuje, že pri verejnom obstarávaní boli využité služby externého poradcu napriek tomu, že Vodohospodárska výstavba disponuje vlastným oddelením na tieto účely. Navyše, ako konštatuje správa NKÚ, externý poradca „neupozornil na vzniknuté rozpory“. „Podotýkam, že práve na zvláštne externé poradenstvo sme upozorňovali už v roku 2015,“ uviedla Remišová.