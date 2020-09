Kontroly na hraniciach majú byť námatkové, budú však sledovať aj mobilné telefóny

Kontroly na hraniciach s Českom by mali byť námatkové. Uviedol to v stredu 16. septembra minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) pred rokovaním vlády. Slovensko zaradilo Česko na zoznam črevných krajín, čo znamená, že ľudia po návrate z danej krajiny musia absolvovať domácu karanténu a nechať sa otestovať no ochorenie COVID-19.

O tom, kto bude mať výnimku, aby nemusel absolvovať domácu karanténu, podľa neho rozhoduje hlavný hygienik Ján Mikas a Úrad verejného zdravotníctva. Úlohou Mikulcovho rezortu bude takéto nariadenie kontrolovať.

Hranice nezatvoria

„Diskusia o tom, ako sa bude kontrolovať, ešte prebieha. Kontroly budú vykonávané na hraniciach, no, samozrejme, nebudú zavreté hranice,“ uviedol minister s tým, že on sám predpokladá vykonávanie kontrol námatkovým spôsobom.

Ako informoval v pondelok 13. septembra štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS), od 18. septembra je potrebné pri návrate z Českej republiky disponovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo prostredníctvom formuláru e-hranica nastúpiť do päť dňovej domácej karantény a následne byť testovaný.

Pendleri s výnimkou

Výnimka by mala platiť pre pendlerov, študentov, pedagógov, výskumníkov, zdravotníkov, poľnohospodárov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov v kritickej infraštruktúre, niektorých športovcov a umelcov.

Toto opatrenie by sa malo kontrolovať prostredníctvom námatkových kontrol a sledovania mobilných telefónov. Spôsob, akým sa budú môcť preukázať ľudia s výnimkou, zatiaľ nie je jasný.