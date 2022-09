Kontroverzné aj vychvaľované filmy mieria z Benátok do slovenských kín

Medzinárodný filmový festival Benátky skončil len v sobotu, no už tento týždeň si budeme môcť vychutnať v slovenských kinách jeden z filmov, ktoré uviedol v svetovej premiére. Ďalšia snímka bude nasledovať o týždeň a festivalová nádielka bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Slovensko v programe najstaršieho svetového filmového festivalu reprezentovala snímka Obeť celovečerne debutujúceho režiséra Michala Blaška (seriály Za sklom, Slovania, či Podezření). Delegácia tvorcov predstavila benátskemu publiku silnú drámu o ukrajinskej matke, ktorej syna v Českej republike napadnú útočníci. Ich životy sa dostanú do pozornosti médií, politikov i širokej verejnosti a rodina bude musieť čeliť ťažkej skúške. Film príde do slovenských kín vo štvrtok 15. septembra, ešte o dva dni skôr sa však stane otváracou snímkou Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch.

Vlna kontroverzie poznačila uvedenie filmu Neboj sa, zlatko, tvorcami označovaného ako sexy psychologický triler. Snímku nakrútila režisérka Olivia Wilde, ktorej kolegovia vyčítali, že sa počas nakrúcania zamilovala do predstaviteľa jednej z hlavných úloh, speváka Harryho Stylesa. Ten v príbehu stvárňuje Jacka, ktorý spoločne s manželkou Alice žije na idylickom predmestí kdesi v USA 50. rokov minulého storočia. Na celej idyle však čosi nesedí a Alice s tvárou čoraz populárnejšej herečky Florence Pugh, sa snaží odhaliť, čo za zvláštne situácie sa to okolo nej dejú… Snímka sľubuje množstvo erotického dusna a drásajúceho napätia, ktoré sa očividne prenieslo aj za kamery medzi tvorcov. Slovenskí diváci a diváčky si budú môcť štýlový triler vychutnať už budúci týždeň, do kín príde vo štvrtok 22. septembra.

O dva mesiace neskôr, 24. novembra, vstúpi do slovenskej kinodistribúcie film Bones and All, za ktorý jeho režisér Luca Guadagnino získal v Benátkach ocenenie Strieborný lev pre najlepšieho režiséra. Tvorca romantickej drámy Daj mi tvoje meno či novej verzie kultového hororu Suspiria tentoraz kombinuje žánre a na plátna prináša retro romantickú road movie… o kanibaloch! Vo filmovej adaptácii rovnomennej knihy Camille DeAngelis sa do seba zapozerá mladá Maren (stvárnená talentovanou Taylor Russel, ktorá v Benátkach získala cenu Marcella Mastroianniho pre najlepšiu začínajúcu herečku) a charizmatický Lee (Timothée Chalamet, známy z filmov Daj mi tvoje meno, K zemi hľaď! či Duna). Dvojica sa vydáva na cestu Amerikou a okrem lásky ich spája aj spoločná potreba jesť ľudské mäso.

Filmoví fanúšikovia a fanúšičky a tak môžu tešiť na silnú domácu drámu, vzrušujúci triler plný hviezd aj hororovo-romantický výlet letnou Amerikou. Spomínanú trojicu filmov, ktoré v uplynulých dňoch zaujali benátske festivalové publikum, prinesie na plátna slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis