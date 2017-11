Kontroverznej maďarskej novinárke, ktorá kopala do utečencov, zakázali vstup do parlamentu

BUDAPEŠŤ 23. novembra (WebNoviny.sk) – Kontroverznej maďarskej novinárke Petre László, ktorá sa „preslávila“ najmä zábermi z roku 2015, na ktorých kopala do utekajúcich utečencov, zakázali vo štvrtok vstup na pôdu maďarského parlamentu.

Zákaz bude platiť do konca práve prebiehajúcej schôdze, teda do polovice decembra. Jeho dôvodom nie je jej násilné správanie sa voči utečencom, ale to, že na pôde parlamentu neslušne vynadala poslancovi za krajne pravicovú stranu Jobbik Gyorgymu Szilágyiovi.

Novinárka, ktorá kedysi pracovala pre internetovú televíziu N1TV, blízku Jobbiku, neudržala svoje nervy na uzde po tom, ako ju poslanec obvinil, že prešla k podpore strany Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána a začala sa podieľať na vládnej propagande.

V roku 2015 vyvolali v Maďarsku zdesenie zábery zo srbsko-maďarskej hranice, na ktorých vidno László, ako – držiac kameru – kope do zhruba desaťročného dievčaťa a neskôr potkýna staršieho pána bežiaceho s malým dieťaťom v náručí, ktorí následne obaja padajú na zem. Novinárka dostala za toto násilné správanie sa trojročný podmienečný trest.