Konvoj autobusov s evakuovanými ľuďmi zasiahol pred Aleppom smrtiaci výbuch

DAMASK 15. apríla (WebNoviny.sk) – Najmenej 16 mŕtvych a desiatky zranených si vyžiadal výbuch, ktorý v sobotu zasiahol konvoj autobusov čakajúci na vstup do sýrskeho mesta Aleppo kontrolovaného provládnymi silami. Uviedlo to na svojej stránke opozičné Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.

K incidentu došlo podľa agentúry Reuters v oblasti Rašidín ležiacej na periférii Aleppa, kde čakajú na vstup do mesta desiatky autobusov prevážajúcich šiitských obyvateľov dedín Fua a Kafrája, ktoré sú evakuované na základe dohody medzi bojujúcimi stranami.

Vybuchla nálož v aute

Podľa sýrskej štátnej televízie explodovala nálož umiestnená v aute. Televízia odvysielala zábery, na ktorých je vidieť telá ležiace na zemi a hustý čierny dym stúpajúci z viacerých požiarov. Autobusy boli očiernené výbuchom a ich okná sú vybité.

S niekoľkodňovým oneskorením sa v piatok začala evakuácia štyroch miest a obcí v Sýrii obliehaných povstalcami, resp. provládnymi silami, ktorú sprostredkovali Irán a Katar.

Približne 60 autobusov vezúcich asi 2300 ľudí vyrazilo ráno v sprievode sanitiek zo sunnitských miest Madája a Zabadání ležiacich v provincii Damask v blízkosti hraníc s Libanonom, ktoré sú v obkľúčení provládnych síl. Dopravili ich do provincie Idlib nachádzajúcej sa na severozápade Sýrie a ovládanej povstalcami.

Evakuácia sa “zasekla”

Ďalších asi 75 autobusov odviezlo v provincii Idlib okolo 5000 ľudí zo šiitských dedín Fua a Kafrája, ktoré obliehajú povstalci. Ich cieľom boli vládou kontrolované oblasti provincie Aleppo.

Podľa dohody má mestá Madája a Zabadání opustiť 20.000 ľudí, z obcí Fua a Kafrája sa nútene odsťahuje 4000 obyvateľov.

Evakuácia sa však v sobotu podľa SOHR “zasekla” v dôsledku sporov medzi vládou a povstalcami týkajúceho sa realizácie odsunu. Zastavila ju skupina Tahrír aš-Šám blízka al-Káide, ktorá žiada, aby okolo 100 provládnych bojovníkov z autobusov vystúpilo a vrátilo sa späť do Fuy a Kafráje.