Konzumujete dostatok ovocia a zeleniny? Odborníčka radí s obsahom letného jedálnička

BRATISLAVA 15. júla (WebNoviny.sk) – Červený melón, jahody, maliny, žltý melón a marhule, zo zeleniny najmä uhorky, paradajky či tekvica. To sú druhy ovocia a zeleniny s najvyšším obsahom vody.

Pre vysoký podiel vody sú pritom vhodnou súčasťou letného jedálnička. Hovorí to odborníčka na výživu z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Katarína Babinská. Univerzita Komenského o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Nedostatok vody ovplyvňuje nervovú činnosť

Konzumácia ovocia a zeleniny počas horúcich letných dní pomôže podľa odborníčky organizmu doplniť vodu, ktorej nedostatok sa najčastejšie prejavuje bolesťami hlavy, nevoľnosťou či nadmernou únavou. „Pri dehydratácii sa totiž zahusťuje prostredie vo všetkých bunkách organizmu, v dôsledku čoho sa v nich narúšajú procesy látkovej premeny. Prejaví sa to poruchami funkcie rôznych orgánov a systémov. Už i mierny nedostatok vody v tele (úbytok 1 – 3 percenta telesnej hmotnosti) nepriaznivo ovplyvňuje nervovú a duševnú činnosť. Zhoršuje pamäťové funkcie, pozornosť, sústredenosť a reakčný čas,“ tvrdí Babinská. Nedostatočný príjem tekutín je podľa odborníčky UK aj jednou z častých príčin zápchy. Pri nedostatku vody v tele sa však zvyšuje aj riziko infekcií močových ciest. Navyše, u dehydrovaných pacientov sa zistila vyššia úmrtnosť, napríklad na cievne mozgové príhody.

Základom je preto podľa Babinskej dodržiavanie dostatočného pitného režimu. Dospelý človek potrebuje denne prijať 1,5 až 2 litre tekutín. Vo veľkej horúčave, najmä ak športujeme alebo trávime čas priamo na slnku, sa môže potreba zvýšiť aj o ďalší jeden až dva litre. „Ideálne je prijímať tekutiny priebežne počas celého dňa. Nečakajme na pocit smädu, ktorý signalizuje, že organizmus už stratil viac tekutín ako je zdravé, ale vypestujme si dobrý návyk vypiť každú hodinu pohár nápoja. Prvý nápoj je vhodné vypiť hneď pri raňajkách. Bez fľašky vody by sme z domu ani odísť nemali,“ radí Babinská.

Treba si dať pozor na kávu

Ľudia by mali piť predovšetkým prírodné, jemne mineralizované vody alebo vodu z vodovodu. Minerálne látky, ktoré sú prirodzenou zložkou minerálnych vôd, pomáhajú pokryť potrebu cenných látok, ktoré v našej strave často chýbajú, a zároveň nahradiť ich každodenné straty. „Pitný režim si môžeme spestriť ovocnými alebo bylinkovými čajmi alebo riedeným ovocným džúsom. Nie je však dobré, aby sme hasili smäd väčším množstvom sladených nápojov, pre telo znamenajú zbytočnú dávku cukru. Na pozore sa treba mať aj pred kávou – do organizmu síce dodá vodu, má však močopudné účinky, preto sa postará aj o to, aby sa tekutina z tela rýchlo vylúčila,“ hovorí Babinská.