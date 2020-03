Kooperativa: Prispôsobili sme sa aktuálnemu stavu

Chod spoločnosti a likvidácie škodových udalostí fungujú nepretržite.

Klienti vo zvýšenej miere využívajú online komunikáciu a digitálne služby.

V poisťovni KOOPERATIVA zodpovedne pristupujeme k dynamicky vyvíjajúcej sa situácii na Slovensku ale aj na celom svete v súvislosti s šíriacim sa vírusom COVID-19. Naše procesy a postupy prispôsobujeme s ohľadom na zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov, klientov a obchodných partnerov, avšak s vedomím, že je potrebné zabezpečiť plynulý chod spoločnosti a udržať úroveň a rozsah služieb, na ktoré sa naši klienti spoliehajú. Bezpečnostné opatrenia denne prehodnocujeme a aktualizujeme.

Otváracie hodiny našich obchodných miest, ale aj prepážok likvidácie sme upravili. Naši zamestnanci sú pre klientov k dispozícii na pobočkách po celom Slovensku od pondelka do piatku od 8.00 do 12:00. Návštevníci môžu do priestorov pobočiek vstupovať len po jednom a s ochranným rúškom, alebo inou alternatívou ochrany úst a nosa. Odporúčame všetkým využiť možnosť telefonickej alebo online komunikácie s našou poisťovňou nasledovne:

Poistnú udalosť je možné nahlásiť telefonicky na čísle 0850 111 577, zo zahraničia +421 2 5729 9983 alebo online na našej webovej stránke koop.sk

Zistiť aktuálny stav škody je tiež možný online na našom webe s možnosťou priamo vložiť požadované doklady

Informácie o poistných zmluvách klienti nájdu v klientskom portáli eKooperativa

Informácie o možnostiach poistenia nájdu na webovej stránke koop.sk

Všetky otázky a požiadavky smerujúce na Call centrum poisťovne riešime prostredníctvom online formulárov, ktoré sú dostupné na webovej stránke koop.sk

Záujem o digitálne služby poisťovne každodenne narastá, zároveň sme zaznamenali zvýšený počet registrácií do klientskeho portálu eKooperativa, ktorý je dostupný na webe poisťovne. Vďaka portálu eKooperativa majú klienti prehľad o svojich poistných zmluvách, platbách a zároveň slúži pri nahlasovaní a riešení poistnej udalosti „Nosným projektom modernizácie našej poisťovne je digitalizácia, ktorá sa dotýka všetkých procesov od obchodu po likvidáciu škodových udalostí. Vďaka novým riešenia, ktoré sme zaviedli v digitalizácii procesov a zvyšovaní efektivity našej práce dokážeme nepretržite poskytovať každodennú starostlivosť o každého klienta, ktorého máme v portfóliu,“ uviedol Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

V rámci preventívnych opatrení ochrany zdravia pred šírením vírusu COVID-19 zabezpečuje poisťovňa KOOPERATIVA nákup a distribúciu ochranných rúšok pre všetkých svojich zamestnancov. Do priestorov centrály v Bratislave ako aj priestorov regionálnych agentúr majú povolený vstup len zamestnanci poisťovne, resp. zamestnanci Vienna Insurance Group.

Zároveň sme aktuálnemu stavu prispôsobili aj proces likvidácie pričom hlavným cieľom je zabezpečiť našu dostupnosť služieb pre klientov a ako i samotný proces likvidácie. Obhliadky realizujeme v špeciálnom hygienickom režime s ochrannými pomôckami bez fyzického kontaktu počas obhliadky a bez dotýkania sa obhliadaných predmetov. V prípade, že klient sám poskytne dostačujúcu dokumentáciu ku škodovej udalosti elektronicky, je pre účely likvidácie použitá bez osobnej obhliadky technikom.

V prípade, ak bol držiteľ motorového vozidla objednaný na STK a EK v čase po 12. 3. 2020, a teda ju z objektívnych príčin nemohol absolvovať a zároveň spôsobí dopravnú nehodu, škodovú udalosť so škodou na zdraví alebo majetku posudzujeme individuálne. Pri výpočte skutočnej škody, pri stanovovaní reprodukčnej obstarávacej hodnoty vozidla platnosť technickej a emisnej kontroly (v prípade pôvodného vypršania platnosti od 12.3.2020) predlžujeme o interval pre daný typ motorového vozidla. Pri prípadnom možnom regresnom nároku bude poisťovňa na danú skutočnosť taktiež prihliadať, pričom takéto prípady bude s ohľadom na vyššie uvedené posudzovať individuálne.

„Rád by som poďakoval všetkým zamestnancom, ako aj všetkým spolupracovníkom v partnerských spoločnostiach, za ich aktívny prístup pri riešení tejto novej situácie. Zároveň chcem vyjadriť vďaku našim klientom za trpezlivosť v prípade, ak došlo k zníženiu komfortu v službách, ktoré vznikli pri obmedzeniach vyplývajúcich z aktuálneho stavu. Som však presvedčený, že aktuálna neštandardná situácia v súvislosti s COVID-19 nepotrvá dlho a všetkým na Slovensku želám pevné zdravie a bojovného ducha k prekonaniu tohto náročného obdobia,“ na záver dodal Ing. Vladimír Bakeš.

Informačný servis