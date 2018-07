Kooperativa spustila klientsky portál eKooperativa

BRATISLAVA 6. júla 2018 (WBN/PR) – Spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group pokračuje v trende modernizácií svojich služieb a prináša pre svojich klientov ešte väčší komfort. Nový elektronický klientsky portál eKooperativa umožní pristupovať k detailom zmlúv a pomôže pri riešení poistných udalostí. Navyše, klienti, ktorí sa registrujú do konca októbra, budú zaradení do súťaže o ceny.

„Mnoho vecí sa dá vybaviť cez telefón či osobnou návštevou pobočky, ale všetci vieme, že elektronická forma, ktorá je navyše dostupná nonstop, je pre mnohých omnoho komfortnejšia. Práve preto našim klientom prinášame klientsky portál eKooperativa,“ povedal Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA a dodal: „Pokiaľ sa klienti rozhodnú skontrolovať svoje poistky a ubezpečiť sa, že sú správne nastavené a zaplatené, prípadne potrebujú detaily o splatnosti, môžu to odteraz urobiť kdekoľvek a kedykoľvek, stačí im k tomu iba internetové pripojenie.“

Elektronický portál, dostupný na webe poisťovne www.koop.sk, je prehľadný nástroj, vďaka ktorému budú mať klienti prehľad o svojich poistných zmluvách. Okrem toho poslúži a pomôže pri nahlasovaní a riešení poistnej udalosti, ako aj pri elektronickej komunikácii s poisťovňou. Navyše, registrácia do online účtu eKooperativa, klientom zabezpečí účasť v súťaži o hodnotné ceny.

„Elektronický portál eKooperativa chystáme do budúcnosti naďalej rozvíjať a postupne pridávať viaceré služby, aby bola funkcionalita atraktívnejšia a pohodlnejšia aj pre náročnejšiu klientelu,“ uviedol Ing. Vladimír Bakeš. Aktuálna verzia zatiaľ dokáže zobraziť detailný prehľad o všetkých uzavretých poistkách a platbách, zmeniť vybrané údaje, navedie krok za krokom pri elektronickom nahlasovaní škody a ponúka možnosť online platby pri nedoplatkoch. „Vstup do klientskeho portálu je podmienený registráciou s príslušnými vstupnými údajmi s cieľom zabezpečiť technickú bezpečnosť údajov používateľa. Pre maximalizáciu bezpečnosti je registrácia podmienená komunikáciou prostredníctvom emailu aj sms. Celé prostredie webového rozhrania portálu je veľmi jednoduché a prehľadné,“ uzavrel predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

Zákazník sa do svojho účtu eKooperativa môže prihlásiť cez LinkedIn, Google alebo cez e-mail a heslo. Celá stránka je programovaná v responzívnom dizajne, čiže sa prispôsobí zariadeniu, ktoré práve zákazník využíva (notebook, tablet, smartfón).