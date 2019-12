Kopy plastov na plážach zabili podľa štúdie pol milióna krabov pustovníkov

Asi 570-tisíc krabov pustovníkov uhynulo po tom, ako uviazli v plastových odpadkoch, tvrdí v novej štúdii medzinárodný vedecký tím. Kopy plastu na plážach podľa vedcov predstavujú pre kraby bariéry a „smrtiace pasce“, informuje spravodajský portál BBC.

Vedci sa v štúdii zamerali na populácie jahodových pustovníkov (Coenobita perlatus) na dvoch odľahlých tropických ostrovoch. Preskúmali Kokosové ostrovy v Indickom oceáne a ostrov Henderson v južnej časti Tichého oceánu.

Obe lokality sú podľa nich znečistené miliónmi kusov plastov. Je však podľa nich potrebné, aby sa vplyvu plastového odpadu na populácie voľne žijúcich zvierat, najmä na pevnine, venovalo viac výskumov.

Šokujúce výsledky

Kraby podľa nich vliezli do plastových nádob, z ktorých už nedokázali vyliezť a následne uhynuli. Vedci spočítali nebezpečné nádoby a tie, v ktorých boli uväznené kraby, z čoho následne odvodili odhad pre celé ostrovy.

„Tieto výsledky sú šokujúce, no zrejme nie prekvapujúce,“ konštatovala vedúca výskumu Jennifer Lavers z inštitútu pre morské a antarktické štúdiá na austrálskej University of Tasmania. Je totiž podľa nej neodvratné, že sa tieto tvory dostanú do kontaktu s plastovým odpadom a že na ne bude mať vplyv.

Problém navyše zhoršuje skutočnosť, že kraby pustovníky nemajú vlastné ulity, pričom keď rastú, musia sa postupne sťahovať do väčších ulít. Keď pritom jeden krab uhynie, uvoľní pach, ktorý oznámi ďalšiemu krabovi, že sa uvoľnila ulita.

Dôležitá rola krabov

To znamená, že „mechanizmus, ktorý sa vyvinul, aby si mohli kraby pustovníky vymieňať ulity, sa zmenil na smrtiacu návnadu,“ konštatuje štúdia. V jednej nádobe pritom vedci našli až 526 krabov a v niektorých nádobách boli živé i mŕtve jedince.

Kraby pustovníky pritom podľa vedcov zohrávajú v ekosystéme dôležitú rolu, hnoja a prevzdušňujú pôdu a rozptyľujú semená. Sú tiež významné pre turizmus.

I keď výskum vykonali na odľahlých ostrovoch, spoluautor štúdie Alex Bond z prírodovedného múzea v Londýne pripomína, že znečistenie plastovým odpadom je globálny problém a tak je pravdepodobné, že podobne sú na tom kraby pustovníky na celom svete.