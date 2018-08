Korčok hovorí o spolupráci s Lajčákom, ich model komunikácie bol nastavený dobre

BRATISLAVA 25. augusta (WebNoviny.sk) – Model komunikácie a spolupráce medzi ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, ktorý vykonával funkciu predsedu Valného zhromaždenia OSN, a jeho štátnym tajomníkom Ivanom Korčokom, bol nastavený dobre.

„Nebolo to o mikromanažmente, nebolo to o každom detaile. Mohol som robiť všetky rozhodnutia, ale zároveň som nerobil ani jedno, ktoré malo politické dôsledky, bez ministra,“ povedal v rozhovore pre SITA odchádzajúci štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok. Ten bude od septembra pôsobiť ako veľvyslanec vo Washingtone, nahradí ho bývalý stály predstaviteľ Slovenska pri OSN František Ružička. Korčok zastupoval Lajčáka od minulého leta, keď minister odišiel vykonávať svoju funkciu do OSN.

Minister len navonok

Korčok pripomenul, že hoci šéfa slovenskej diplomacie rok zastupoval, nebol zastupujúcim ministrom.

„Ako zastupujúci minister som pôsobil smerom navonok, keď sa minister nemohol venovať bilaterálnym otázkam v mene Slovenska, pretože naplno vykonával svoj mandát. Smerom domov som bol štátny tajomník v takej istej situácii, ako keď napríklad pred tým bol minister niekde inde a ja som ho zastupoval na vláde či vo výboroch NR SR. Smerom domov som bol štátnym tajomníkom s právomocou robiť rozhodnutia, ale s vedomím, že tie rozhodnutia, ktoré boli politického charakteru, boli všetky konzultované s ministrom,“ vysvetlil.

Dvojka slovenskej diplomacie si zároveň myslí, že vie odhadnúť, čo je diplomacia, čo politika a osobitne, čo už je vnútorná politika. Zdôraznil, že aj po roku vo vedení ministerstva je diplomat, nie politik.

Slovensko si budú pamätať mnohé štáty

Korčok zároveň ocenil úlohu, ktorú uplynulý rok Lajčák vykonával. „Na Slovensku sa to nezdá, ale osobitne naša krajina, ktorá je malá, vždy hľadá, a tak ako každá iná krajina, sa snaží využiť príležitosť na to, aby mohla z času na čas prekročiť svoj tieň a vstúpiť aj do nejakej väčšej, globálnej hry. A myslím si, že v tomto je podstata a pridaná hodnota toho, čo robil minister ako predseda Valného zhromaždenia OSN. Slovensko tu cez túto funkciu zanechalo istú stopu v globálnych veciach, o ktorých na Slovensku máme tendenciu si myslieť, že sa nás netýkajú,“ povedal Korčok s tým, že táto funkcia bola investícia do budúcnosti, ktorú si mnohé štáty budú pamätať.

„Za 25 rokov po vzniku štátu by sme mohli mať schopnosť oceniť to, že krajina v systéme OSN dostane takúto príležitosť a bola to využitá príležitosť,“ dodal na záver.

Ivan Korčok nastúpil na miesto štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v auguste 2015. Venoval sa európskym otázkam, na starosti mal predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ počas druhého polroka 2016. Vo funkcii štátneho tajomníka MZV pôsobil aj v rokoch 2002 – 2005. V rokoch 2009 až 2015 zastával post stáleho predstaviteľa Slovenska pri EÚ, na ktorý prešiel z veľvyslaneckého postu v Berlíne (2005 – 2009). V minulosti zastával funkciu vedúceho delegácie pre prístupové rokovania do NATO. V začiatkoch svojej diplomatickej kariéry pôsobil aj v Berne či Bonne.