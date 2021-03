Korčok pre nákup Sputnika požiada o stretnutie s predstaviteľmi štátu, potrebuje sa uistiť o smerovaní Slovenska

aktualizované 2. marca 15:27

V súvislosti s dovozom ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko požiada minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Ivan Korčok (nom. SaS) o prijatie u troch najvyšších ústavných činiteľov. Uviedol to na utorkovej tlačovej besede s tým, že rozhodujúce kritérium pre akúkoľvek vakcínu je bezpečnosť.

Doplnil, že je dôležité, aby bol každý občan informovaný o tom, čo podanie neregistrovanej vakcíny znamená. Ako zdôraznil, od najvyšších predstaviteľov štátu potrebuje uistenie, že v zahranično-politickom smerovaní Slovenska „sa nič nemení.“

Z vítania vakcíny bol zaskočený

Šéf rezortu diplomacie zároveň uviedol, že z prítomnosti premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na letisku pri „vítaní vakcíny“ bol zaskočený a považuje to za neadekvátne a neprimerané.

Ako ďalej šéf slovenskej diplomacie priblížil, nikdy nebol za to, „aby sa posudzovali vakcíny podľa toho, z ktorej krajiny pochádzajú“. Zdôraznil, že v Európskej únii (EÚ) sa dohodli, že o bezpečnosti vakcíny rozhoduje Európska lieková agentúra (EMA). Je podľa neho zjavné, že ruská vakcína Sputnik V chce pôsobiť na európskom trhu.

Nástroj v hybridnej vojne

Zjavné je však podľa jeho slov aj to, že na európsky trh chce prísť bez toho, aby bola certifikovaná. Korčok zdôraznil, že výrobcovia ruskej vakcíny do dnešného dňa o certifikáciu nepožiadali a je legitímne pýtať sa, prečo to tak je.

V tomto momente podľa neho nie je Sputnik V len vakcínou, ale nástrojom v hybridnej vojne. „V opačnom prípade, keby to bola len vakcína, tak ako to vidíme u všetkých ostatných, by bolo prvou snahou výrobcov tejto vakcíny sa dostať na trh, tak ako sa dostali aj ďalší, a byť v poctivej konkurencii na tomto trhu,“ spresnil Korčok.

Doplnil, že každý občan SR, ktorý sa rozhodne pre očkovanie neregistrovanou vakcínou, musí byť oboznámený s informáciou, že rozhodnutie môže mať vplyv na to, „či sa dostane k pasu, ktorý bude jeho priepustkou z územia SR.“

Netušil, čo bude v lietadle

Minister Korčok sa o lete vojenského špeciálu do Moskvy podľa vlastných slov dozvedel prvýkrát v nedeľu 28. februára v noci, a to od slovenského veľvyslanca v Moskve. Ten bol požiadaný o vybavenie diplomatického povolenia o prelet. „Nemal som žiadne informácie o tom, čo sa bude na palube lietadla nachádzať,“ spresnil.

V súvislosti s prípadnou demisiou Korčok uviedol, že oznamovať v tejto chvíli čokoľvek do budúcnosti, nie je rozhodujúce. „Pre mňa je rozhodujúce, čo sa od tohto momentu, ktorý nazvem pošmyknutie či lapsus, udeje ďalej,“ uzavrel.

V pondelok 1. marca priviezli na Slovensko prvé dávky ruskej vakcíny Sputnik V. Vakcína Sputnik V nie je registrovaná EMA. Slovensko ju však môže používať ako neregistrovaný liek, a to na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO). Z krajín EÚ ju používa len Maďarsko.