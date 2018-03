Korčok rokoval o hrozbách brexitu aj ako prilákať vzdelaných Slovákov z Veľkej Británie

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Nielen o hrozbách brexitu, ale aj o tom, ako z neho čo najviac pozitívneho vyťažiť, diskutovali v utorok v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny zástupcovia vlády so zástupcami zamestnávateľských združení a s ľuďmi z externého, mimovládneho prostredia.

Ako v utorok informoval štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok, podstatnú časť debaty venovali tomu, ako prilákať vzdelaných Slovákov z Veľkej Británie späť na Slovensko. Pokiaľ ide o samotný brexit, Korčok pripomenul, že máme základnú dohodu o podmienkach odchodu Londýna z európskeho klubu, tá sa momentálne pretavuje do komplexného paragrafového znenia.

„Bude to veľmi komplikovaný právny dokument. A chcem apelovať na všetkých – aj na partnerov, aj na Veľkú Britániu, aby sme sa sústredili na dosiahnutie dohody o tomto texte. Sme pod časovým tlakom, treba si uvedomiť, že táto dohoda musí byť na stole do konca októbra,“ povedal Korčok.

Zastúpenie majú všetky rezorty

Rokovania medzirezortnej pracovnej skupiny o odchode Veľkej Británie sa konajú pravidelne pod vedením rezortu diplomacie, zastúpenie v nej majú všetky rezorty.

„Keď hovorím o tom, že rokovania sa dostávajú do rozhodujúcej fázy, tak platí to aj o budúcom nastavení vzťahov. Práve tomu sme dnes venovali najväčšiu časť. Po prvýkrát sme pozvali na rokovanie početné zastúpenie zamestnávateľských združení, externého, mimovládneho sektora, ktorý bude najviac konfrontovaný s dopadmi brexitu,“ povedal štátny tajomník a pripomenul, že Veľká Británia je nielen dôležitý politický partner, ale je to aj piaty najväčší ekonomický partner. Ako dodal, z dnešného rokovania má dobrý pocit, dostali množstvo podnetov.

Odchodom Británie sa zmení aj rozpočet EÚ

Na rokovaní skupiny pre brexit sa zúčastnili aj prezident Asociácie zamestnávateľov Tomáš Malatinský a Mário Lelovský z IT Asociácie Slovenska. Brexit sa podľa Malatinského bude dotýkať slovenských podnikateľských subjektov, ktoré budú stáť pred novými výzvami.

Rôzne podnikateľské sektory to však pocítia inak a čakajú ich iné výzvy. Bývalý minister hospodárstva Malatinský pripomenul, že odchodom Británie sa zmení aj rozpočet Únie po roku 2020, peňazí bude menej.

„Spomínali sme aj príležitosti, ktoré takýto odchod ponúka. Niektorí ľudia, ktorí tam išli za prácou, sa možno budú chcieť teraz vrátiť. Ide o veľmi kvalitnú pracovnú silu, máme ambíciu ich sem dostať,“ povedal Malatinský pre médiá. Jeho slová potvrdil aj Lelovský. Dodal, že práve IT sektor ponúka veľmi dobré podmienky a ocenil stránku Slovensko.work, ktorá má za cieľ uľahčiť hľadanie práce Slovákom, ktorý zvažujú návrat na Slovensko.