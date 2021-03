Korona rok posilnil naše vzťahy

Prvý prípad nového koronavírusu na Slovensku potvrdili v piatok 6. 3. 2020. Odvtedy sme si museli zvyknúť na dodržiavanie prísnych hygienických opatrení a izolácie nielen od vonkajšieho sveta, ale i od najbližších, a práca a štúdium z domu sa stali samozrejmosťou. Prísne pravidlá sa niesli celým rokom 2020 a v rôznej forme stále pokračujú. Kaufland stál v tomto neľahkom čase nielen pri svojich zákazníkoch a zamestnancoch, ale pomáhal aj v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, či chránených dielňach. Nezabudol však ani na svojich slovenských dodávateľov a dlhoročných partnerov.

Pomáhame tam, kde sa život začína a aj končí

Hneď v marci Kaufland spolu so sesterskou spoločnosťou zabezpečil pre Univerzitnú Nemocnicu v Bratislave život zachraňujúce prístroje. Obchodné reťazce venovali nemocnici dva systémy CARDIOHELP v hodnote vyššej ako 140 000 eur, ktoré dokážu podporiť, alebo úplne nahradiť srdce či pľúca v najťažších fázach choroby. Imunitu pacientov aj zamestnancov nemocníc, či domovov seniorov po celom Slovensku v prvej vlne podporil reťazec viac ako 62 tonami ovocia a zeleniny. V podpore oba reťazce pokračovali aj v druhej vlne. Od decembra 2020 putovali do tých najvyťaženejších nemocníc rôzne potraviny na osvieženie a posilnenie pracovníkov v prvej línii. Za tri mesiace venovali spolu 41 ton tovaru v hodnote vyššej ako 80-tisíc eur.

Rúška nielen na ochranu, ale aj dobrú náladu

Chrániť seba aj svoje okolie sa v korona roku stalo postupne prirodzenou súčasťou našich životov. Ochranné rúška sme začali skladať z tváre len v domácom prostredí, tak mnohí z nás hľadali spôsob, ako ich mať veselé, štýlové a príjemné na nosenie. Nie všetci si však vedia také rúško vytvoriť sami doma. Preto Kaufland spolu so svojím dlhoročným partnerom, chránenou dielňou v Liptovskom Mikuláši, priniesol sériu rúšok s vtipnými motívmi, ktoré zlepšili deň zákazníkom aj ich okoliu. Vďaka spolupráci vedela dielňa zvýšiť svoju výrobnú kapacitu zo 150 na 1000 rúšok denne a v tomto reťazci sa predávajú aj naďalej.

Hokej s Kauflandom nebol v roku 2020 len o góloch

Podpora slovenskej hokejovej reprezentácie aj extraligy je súčasťou aktivít reťazca už od roku 2017. V korona roku sa však Kaufland a Slovenský zväz ľadového hokeja spoločne angažovali aj v pomoci blížnym a zapojili do nej mladých hokejistov. Na výzvu pomôcť zariadeniam sociálnych služieb realizovať pravidelné nákupy reagovalo v apríli 2020 viac ako 50 mladíkov a odbremenili tak sociálnych pracovníkov a inštruktorov sociálnej rehabilitácie až v 40 zariadeniach po celom Slovensku.

Rozširovanie spolupráce so slovenskými dodávateľmi aj napriek korone

Vďaka podpore dodávateľov zo Slovenska obchodný reťazec posilňuje domácu ekonomiku a prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti v regiónoch. Oporu silného hráča v ťažkých časoch pocítili v korona roku malí i veľkí dodávatelia. Kaufland naďalej pokračoval v spolupráci, čo im v mnohých prípadoch pomohlo preklenúť náročné obdobie. Mnohí z lokálnych dodávateľov popri výpadkoch od iných zákazníkov navyše rozšírili spoluprácu na viac predajní.

Foto: Kaufland

Potraviny pre núdznych

Tradičná Potravinová zbierka, ktorú reťazec vo svojich predajniach pravidelne organizuje v októbri spolu so Slovenským červeným krížom, sa kvôli pandemickej situácii musela preložiť. Avšak keďže počet tých, ktorí takúto pomoc potrebujú, sa v čase pandémie ešte zvýšil, Kaufland im opäť daroval 12 ton potravín. A pokračoval aj v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska, ktorej venoval ďalších 35 ton potravín pre ľudí v núdzi.

Zakvitnutý december

Korona rok bol pre celý sektor obchodu náročný aj z dôvodu obmedzení predaja iného ako potravinového a drogistického tovaru. Spoločnosť však tieto obmedzenia obrátila v prospech druhých. Reťazec prostredníctvom Slovenského červeného kríža a miestnych samospráv daroval 13-tisíc kvetov seniorom v domovoch aj vo vlastných domácnostiach a kvety rozdával aj pri odberných miestach počas celoplošného testovania.

Aj počas korony sa treba zabaviť a odreagovať

Obchodný reťazec v tomto čase myslel aj na mentálnu pohodu Slovákov. K nej rozhodne prispieva hudba a inšpiratívne televízne, či zábavné online programy. Vďaka programu U vás doma sa na niektoré slovenské sídliská naživo a do ostatných slovenských domácností prostredníctvom pravidelných prenosov cez RTVS dostala hudba, poézia či folklór. Reťazec navyše prispel sumou 7500 eur iniciatíve Kto pomôže Slovensku, takže U vás doma s Kauflandom bolo nielen zábavou, ale aj poďakovaním pre ľudí, ktorí s vírusom bojujú v prvej línii. V online zábavných programoch Kaufland pokračoval aj na Mikuláša, Vianoce, či na Valentína.

Bez zamestnancov by sa nič z týchto aktivít nepodarilo

Okrem toho, že Kaufland sa intenzívne angažuje v pomoci celej spoločnosti, v prvom rade myslí na zdravie a ochranu svojich zamestnancov. Bez nich a ich nasadenia by nemohol pokračovať v predaji potravín a vecí nevyhnutných pre život aj v tých najkritickejších časoch. Vybavil zamestnancov ochrannými pomôckami a vo všetkých predajniach aj v centrálnom sklade v Ilave nainštaloval certifikované dezinfekčné zariadenia priamo do vzduchotechniky. Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu začal od polovice februára 2021 reťazec denne poskytovať všetkým zamestnancom v centrálnom sklade a v predajniach aj respirátory FFP2. Pracovníkom nad 65 rokov umožnil zostať doma s náhradou mzdy vo výške 100 percent ich priemerného zárobku a tento ústretový krok v záujme ochrany zdravia najstarších kolegov pokračuje doteraz. Po nástupe pandémie Kaufland zvýšil pravidelné dávky ovocia a pridal aj vitamínové balíčky. Rovnako finančne odmenil lojalitu a úsilie zamestnancov počas najkritickejšieho obdobia a finančne kompenzoval aj benefity, ktoré zamestnanci nemohli využiť z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie.

„Rok 2020 bol pre nás všetkých po mnohých stránkach náročný. Chceli by sme sa poďakovať našim zamestnancom za ich úsilie a lojalitu, vďaka čomu sme mohli naďalej fungovať a zákazníci si mohli u nás nakúpiť všetko, čo potrebovali. Tiež by sme sa chceli poďakovať našim zákazníkom za ich ústretovosť a rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom nebolo ich obmedziť, ale naopak ochrániť a pomôcť celému Slovensku. Spoločne to zvládneme,“ hovorí Lucia Vargová, vedúca oddelenia komunikácie Kaufland.

