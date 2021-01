Koronakríza ničí turizmus. Skôr ako v druhej polovici roka sa situácia nezlepší

Cestovný ruch vo svete sa pre drastické následky pandémie koronavírusu prepadol medziročne o 70 percent. Spadol tak na úroveň spred viac ako tridsiatich rokov v roku 1990. Táto kríza významne postihla aj Slovensko.

Trpia nielen domáce zariadenia v cestovnom ruchu, predajcovia zájazdov a pobytov v zahraničí, sprievodcovia, ale aj dopravcovia, ubytovacie a stravovacie zariadenia.

Ako hovorí riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) František Palko, zahraniční turisti sa zo Slovenska takmer vytratili. Domáci nestihli kompenzovať tieto straty, navyše ich mobilita bola tiež značne obmedzená.

„Na druhej strane, niektoré destinácie praskali vo švíkoch najmä v letných mesiacoch, kedy bol režim uvoľnenejší. Naši občania mohli prakticky využívať hlavne slovenské turistické destinácie a preto niektoré z nich, napríklad Banská Štiavnica, lámali rekordy návštevnosti,“ dopĺňa Palko.

Mnohí sa už nespamätajú a zaniknú

Celkovo však podľa neho prepad v cestovnom ruchu možno merať v desiatkach percent. Najhoršie na tom boli stravovacie a ubytovacie zariadenia. Mnohé z nich sa podľa ekonóma už nespamätajú a zaniknú, no po pandémii zrejme vzniknú nové.

„Reštaurácie, hotely, ale aj akvaparky zaznamenali najhorší rok vo svojej histórii. Lyžiarske strediská síce v obmedzenom režime fungovali, avšak skôr je to o zmierňovaní strát, ako o ziskovosti,“ mieni Palko.

Odborník považuje pomoc štátu, zvlášť pre subjekty cestovného ruchu, za veľmi slabú, v roku 2020 prakticky za žiadnu. Navyše vznikol spor medzi ministerstvami financií a dopravy a výstavby pre zámer zaviesť zdaňovanie rekreačných príspevkov, čo bolo podľa neho v danej situácii morbídne.

„Ministerstvo hospodárstva do istej miery zabezpečilo prolongáciu termínov už objednaných zájazdov našich občanov cez cestovky do zahraničia, ale to nie je o podpore slovenského cestovného ruchu,“ podotýka riaditeľ IHP s tým, že iné krajiny boli omnoho schopnejšie v tejto oblasti.

Dopady pre cestovné kancelárie

Matúš Milko z cestovnej kancelárie Hydrotour hovorí, že odvetvie cestovného ruchu bolo prvou vlnou pandémie úplne paralyzované, čo sa v priebehu niekoľkých dní premietlo do dramatického poklesu tržieb. V prípade Hydrotouru odhaduje celkový prepad tržieb v roku 2020 na úrovni 94 až 96 percent.

Vplyv koronakrízy veľmi pocítila aj cestovná kancelária a agentúra Liber. Predaj jej už vlani vo februári padol na tretinu a v marci s predajom skončila úplne. „Radosť z prípravy nových zájazdov tak vystriedala radosť z toho, že sa naši klienti vrátili domov živí a zdraví. Počas leta sme ich potešili iba výletmi po Česku a Slovensku a rok sme zakončili už len vlastivednými vychádzkami po Bratislave,“ približuje majiteľka Irena Chrapanová.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bol rok 2020 pre cestovnú kanceláriu Pelikán najväčšou skúškou počas jej takmer 16-ročnej existencie. Ešte začiatkom minulého roka medziročný predaj leteniek a zájazdov do zahraničia aj u nich rýchlo rástol rekordným tempom skoro 20 percent, už od februára sa pre prepuknutie koronakrízy v Ázii nádejné vyhliadky na rok 2020 začali meniť na presný opak.

Foto: ilustračné, Getty Images

„V marci sa cestovanie de facto zastavilo úplne a apríl i máj sú z tohto pohľadu pre nás ako aj celé odvetvie najhoršími mesiacmi v povojnovej histórii komerčného lietania a cestovného ruchu,“ hodnotí manažér Pelikána pre vzťahy s verejnosťou Jozef Rybár.

Mierne oživenie po ústupe prvej vlny pandémie v Európe v júni až septembri 2020 umožnilo dosiahnuť len 20 percent tržieb oproti normálu. Bola to najmenej rušná letná dovolenková sezóna v histórii cestovnej kancelárie.

„Príchod jesene a druhej vlny koronavírusu znamenal opätovný prepad k medziročným predajom na úrovni maximálne 5 až 10 percent, čiže pokles tržieb a počtu zákazníkov podobne ako počas prvej vlny o 90 až 100 percent,“ dodáva Rybár. Negatívny výhľad je minimálne do jari 2021.

Program na podporu odvetvia

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v polovici decembra minulého roka predstavilo program podpory cestovného ruchu v celkovom objeme 100 miliónov eur. Stalo sa tak trištvrte roka po prepuknutí pandémie vlani na jar. O peniaze z programu sa môžu uchádzať popri rôznych subjektoch v tomto sektore aj cestovné kancelárie a agentúry.

Rezort v rámci pomoci cestovnému ruchu už začal vyplácať prvé peniaze žiadateľom. Do konca vlaňajška chcel stihnúť vyplatiť približne šesť miliónov eur.

„Za niekoľko dní sme prijali približne 2 500 žiadostí, prioritou pre nás bolo začať s vyplácaním prostriedkov čo najskôr, aj preto ma teší, že prvé peniaze už sú na účtoch žiadateľov,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).