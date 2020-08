Nákupy Slovákov sa počas koronakrízy zmenili a viaceré zmeny nákupného správania budú podľa predikcií obchodníkov trvalé. Prišlo k zníženiu frekvencie nákupov či klesol záujem o niektoré tovarové skupiny s vyššou pridanou hodnotou.

Vzrástla hodnota priemerného nákupu

Naopak, vzrástla hodnota priemerného nákupu, záujem o základné potraviny a posilnila sa realizácia celého nákupu u jedného predajcu, či záujem o online nákup potravín a drogérie. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič. Zároveň dodal, že slovenskí obchodníci sú pripravení na druhú vlnu pandémie koronavírusu.

Uvedené zmeny v spotrebiteľskom správaní ovplyvnili podľa SAMO aj tržby obchodníkov. Podľa údajov spoločnosti Nielsen sa priemerný medziročný rast tržieb obchodníkov po prepuknutí pandémie, v prvých troch marcových týždňoch tohto roka, najmä vďaka počiatočným hromadným nákupom do zásoby, skokovo zvýšil o 18,9 %. Avšak už v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov prišlo k obratu, keď tržby predajcov medziročne klesli v priemere o -4,3 %. Situácia sa neskôr v máji mierne konsolidovala, avšak júnové tržby už opäť vykazovali iba minimálny medziročný rast na úrovni 1 %. „Tieto údaje jednoznačne vyvracajú mýtus o druhých Vianociach pre obchodníkov,“ povedal Krajčovič.

Udržiavajú preventívne opatrenia

Obchodníci aktuálne nepodceňujú príchod druhej vlny pandémie koronavírusu. Oceňujú prijatie nového pandemického plánu, ktorý medzi rizikové skupiny obyvateľstva zaradil aj pracovníkov v potravinárskom priemysle. V prípade opätovného prijatia mimoriadnych opatrení zo strany štátu, vzhľadom na strategický význam obchodu pri zásobovaní obyvateľstva, však budú požadovať prizývanie svojho zástupcu na krízový štáb. „Umožnilo by to nielen okamžitú spätnú väzbu priamo pri prijímaní epidemiologických opatrení, ale zabezpečila by sa tým aj vyššia pružnosť pri prenose informácií, nielen smerom k obchodníkom, ale aj ich dodávateľom a dopravcom tovaru,“ pokračoval Krajčovič.

Pre prípad mimoriadnej situácie však členovia SAMO pokračujú aj v udržiavaní vlastných preventívnych hygienických a organizačných opatrení. Aj naďalej plánujú ponechať ochranné plexisklá na pokladniach a vyznačené odstupové znaky medzi zákazníkmi. Vykonávajú tiež zvýšenú dezinfekciu predajní a distribučných skladov, obmedzujú kontakt medzi rôznymi pracovnými zmenami, zvyšujú množstvo bezkontaktných technológií a posilňujú kapacity, resp. rozširujú dostupnosť online nákupov pre viac domácností.