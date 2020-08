MMA zápasník Vémola má koronavírus s ťažkým priebehom, nakazená je aj jeho žena a malá dcéra

View this post on Instagram

Keď pár noci nespím kvôli Lilinke?. Realita…takto vyzerám???. Byť mamou je jednou z najťažších vecí na svete, ktorú nedokáže robiť dobre každý. Občas nás možno prekvapí, že prakticky táto životná rola nemá žiadne hranice♾. Mamy plačú, zraňujú, skúšajú a zlyhávajú, začínajú od znova a učia sa. Ale tiež zažívajú viac radosti a lásky, ako by si vôbec mohli myslieť, že ich srdce dokáže prijať. Napriek všetkej bolesti, smútku, prebdeným nociam a skorým ránam, cez ktoré si musime prejsť, by sme to všetko urobili opäť❤?. Dokážeme existovať bez jedla, bez sprchy i bez spánku. Vždy naše deti dávame na prvé miesto?. Dokážeme celé dni tráviť napĺňaním ich potrieb a na konci dňa už málokedy máme silu niečo urobiť pre seba?. Nosime naše deti na rukách, keď upratujeme, varíme či jeme??‍?? Vieme, že v našom náručí sa vždy cítia bezpečne, šťastne a milovane. Milujeme naše deti❤.