Koronavírus: COVID automat neuvoľnil opatrenia, Slovensko je celé čierne a núdzový stav sa možno nepredĺži (online)

Epidemická situácia sa na Slovensku postupne zhoršuje. Celá krajina je v čiernej farbe, v rámci regionálneho rozdelenia od 22. do 28. februára máme 19 čiernych okresov, 50 je bordových a zvyšných 10 okresov červených.

V rámci regionálneho rozdelenia sa však do čiernej farby od 1. marca zaradí 20 okresov, ďalších 53 bude bordových. Klesne aj počet okresov v svetločervenej farbe. Do tejto kategórie sa zaradí len šesť okresov Slovenska, v týždni od 22. do 28. februára ich je momentálne desať.

Od 17. februára sa sprísnil aj režim na hraniciach. Okrem iného sa zrušil zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72-hodinovým testom na koronavírus.

Reprodukčné číslo je aktuálne nad hodnou jedna. Mierne stúpa 14-dňová incidencia. Za posledných sedem dní u nás pribudlo 15 094 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré odhalili PCR testy (pondelok – 1998, nedeľa – 649, sobota – 1686, piatok – 2705, štvrtok – 2333, streda – 2555, utorok – 3168).

Pozvoľna rastú aj počty hospitalizovaných. Nemocnice majú k dispozícii stále menej voľných ventilovaných lôžok. Rovnako sa mierne zhoršuje sedemdňový priemer pozitívnych prípadov, a to práve pre rastúce reprodukčné číslo.

Pozitívnou správou však je, že mierne klesli priemerné denné úmrtia. Kým minulý týždeň Slovensko evidovalo priemerne 108 úmrtí v súvislosti s koronavírusom, tento počet aktuálne klesol na 98. Za posledný týždeň koronavírus na Slovensku zabil až 608 ľudí (pondelok – 94, nedeľa – 72, sobota – 81, piatok – 74, štvrtok – 79, streda – 103, utorok – 105).

Skalica

9:38 Mesto Skalica pozastavilo distribúciu respirátorov, ktoré boli určené pre školy a zariadenia pre seniorov. Respirátory s značením KN 95/FFP2 by mali vyhovovať príslušnej európskej norme.

„Respirátory však neboli označené zreteľnými údajmi, ktoré sú predpísané Slovenskou obchodnou inšpekciou. V záujme zodpovedného prístupu bude tovar postúpený na reklamáciu,“ informuje skalická radnica na sociálnej sieti. Seniorom, školám a zariadeniu pre seniorov, ktoré už respirátory dostali, dodá samospráva nové.

Skalica kúpila 15-tisíc respirátorov s cenou približne 52 centov za kus. „Mesto týmto dáva príklad aj ďalším zamestnávateľom, ktorí by najmä v tomto období mali zabezpečiť zvýšenú ochranu svojich zamestnancov,“ pochválila sa samospráva po ich nákupe.

Respirátory určené predovšetkým seniorom nakupujú aj ďalšie mestá a obce v kraji, niektoré rozdávajú ohrozeným skupinám aj rôzne výživové doplnky.

9:24 Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) navrhne diskusiu o zmene očkovacej stratégie.

Touto témou sa chce zaoberať na stredajšom rokovaní vlády. Poukázala na štúdie zo zahraničia, ktoré hovoria o tom, že vakcína AstraZeneca je účinná aj na vyššie vekové skupiny. Na Slovensku sa pritom touto vakcínou očkujú len osoby do 55 rokov. Nakoľko sa nemocnice začínajú plniť aj 55 až 60 ročnými pacientmi, očkovať by sa mali podľa ministerky aj starší pacienti, a to pred kritickou infraštruktúrou.

Remišová tiež pripomenula nedávnu štúdiu o účinnosti tejto vakcíny, podľa ktorej je druhá dávka účinnejšia s určitým odkladom. „Ak by sme postupovali spôsobom, ako vo Veľkej Británii, to znamená, že by sme všetkých zaočkovali prvou dávkou a druhú dávku by dostali po 12 týždňoch, mohli by sme mať zaočkované oveľa väčšie percento populácie,“ povedala ministerka pred rokovaním vlády. Doplnila, že niektoré vedecké štúdie hovoria o tom, že prvá dávka AstraZenecy je o niečo účinnejšia ako prvá dávka inej vakcíny.

Ministerka Remišová tiež ocenila rozhodnutie premiéra Igora Matoviča, ktorý si na diskusiu zavolal aj tých vedcov, ktorí sú voči vláde dlhodobo kritickí. V manažmente pandémie považuje za veľmi dôležité vypočuť si aj kritické hlasy a nastaviť pravidlá tak, aby fungovali.