Ľudia prichádzajúci na Slovensko z nebezpečných krajín musia ísť do povinnej domácej karantény

Ľudia prichádzajúci zo štátov, ktoré nie sú na zozname bezpečných krajín, sa budú musieť podrobiť domácej karanténe do vyhodnotenia výsledku testu na ochorenie na Covid-19.

Agentúru SITA o tom informoval Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ). Domáca karanténa sa nariaďuje aj ľuďom žijúcim v spoločnej domácnosti. Zmeny platia od pondelka 6. júla.

Deti do troch rokov sa testovať nemusia

Všetci ľudia prichádzajúci na Slovensko od 7. júla, ktorí počas uplynulých 14 dní navštívili niektorú z krajín neuvedenej v bezpečnom zozname sú povinní podrobiť sa domácej izolácií a najskôr piaty deň ísť na laboratórny test ochorenia Covid-19. ÚVZ izoláciu nariaďuje aj ľuďom žijúcim v spoločnej domácnosti.

Diagnostike na ochorenie sa nemusia podrobiť deti do troch rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nerozhodne inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do troch rokov sa končí izoláciou ľudí žijúcich s ním v jednej domácnosti.

Kto je povinný odovzdať negatívny test na Covid-19?

Povinnosť predkladať negatívny test na Covid-19 sa tiež nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín vykonávajúcich tranzit do niektorého z členských štátov Európskej únie, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Musia ale prejsť územím Slovenska bez zastavenia a najneskôr do ôsmich hodín od vstupu.

Povinnosť domácej izolácie sa nevzťahuje ani na ľudí, ktorí vstupujú na slovenské územie, a to za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl, prípadne z dôvodu vypratania osobných vecí z internátov alebo inej formy ubytovania. Môžu so sebou zobrať aj jednu sprevádzajúcu osobu. Musia však byť držiteľmi potvrdenia, akým je napríklad pozvánka na prijímacie skúšky či na zápis do školy.

Naďalej sú povinní odovzdať výsledok negatívneho testu na ochorenie Covid-19, ktorý nemôže byť starší ako 96 hodín. Odovzdávajú ho príslušníkovi polície alebo v prípade vstupu na územie Slovenska hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, ho musia bezodkladne odovzdať na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Neodkladná starostlivosť o blízkych

Povinnosť domácej izolácie sa naďalej nevzťahuje na ľudí, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Ukrajine a prekračujú slovenskú hranicu z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenska, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby.

„Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky, je povinná byť schopná sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu,“ uvádza ÚVZ s tým, že tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka.

Pri vstupe na Slovensko sú tiež povinní odovzdať výsledok negatívneho testu na Covid-19 nie starší ako 96 hodín.