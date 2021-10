Opatrenia proti COVID-19 najvýraznejšie zasiahli sektor HORECA, na Slovensku chýbajú aj opravári či skladníci

Pandémia koronavírusu aj naďalej negatívne vplýva na trh práce. Problémy sa v jednotlivých sektoroch prejavujú s rôznou intenzitou. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) už niekoľko týždňov upozorňujú na akútny nedostatok zamestnancov naprieč celou ekonomikou.

Zatiaľ čo protiepidemické opatrenia sa najvýraznejšie podpísali na sektore HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne), problémy s obsadzovaním pracovných miest má čoraz viac slovenských podnikov. Najviac voľných pracovných miest je v poľnohospodárstve, potravinárstve, obchode, strojárstve a IKT sektore. RÚZ o tom informovala v utorok.

Voľných pracovných miest pribúda

Počas prvej a druhej vlny pandémie boli v ohrození predovšetkým pracovné miesta v Bratislave, Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici. Teda v regiónoch, v ktorých prevládajú podľa RÚZ odvetvia, ktoré ťahali za „kratší koniec“, najmä gastro, hotelierstvo a cestovný ruch. V súčasnosti sa štruktúra nezamestnanosti mení.

Voľných pracovných miest výrazne pribúda a viacerí zamestnávatelia, združení v RÚZ, majú problém ich obsadiť kvalifikovanými zamestnancami. Zamestnávatelia v Bratislavskom kraji, Banskobystrickom kraji a Košickom kraji hlásia akútny nedostatok ítečkárov, najmä programátorov, či vývojárov.

„Pracovné portály ponúkajú nespočetné množstvo ponúk z oblasti IT, napriek tomu majú technologické firmy na Slovensku dlhodobo problém s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Zle nastavený systém vzdelávania produkuje nedostatok kvalifikovaných absolventov, a tí, ktorí môžu, odchádzajú radšej za prácou do zahraničia,“ upozornil viceprezident RÚZ a IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

V Trnave chýbajú opravári aj predavači

Trnavskí zamestnávatelia sa zase sťažujú najmä na nedostatok opravárov, skladníkov, údržbárov a predavačov v obchodných prevádzkach.

Na väčšine Slovenska je rovnako tak problém nájsť kvalifikovaných tlačiarov, knihárov a ďalších pracovníkov z oblasti polygrafie, pričom aj v tomto smere je za tým podľa zamestnávateľov predovšetkým výrazný problém s nedostatkom absolventov príslušných študijných odborov.

Nedostatkoví sú aj vinohradníci, chovatelia hospodárskych zvierat, ovocinári, zeleninári či lesníci. Málo je aj elektrotechnikov, strojárov či špecialistov na kybernetickú bezpečnosť.

„Chýbajú najmä špecialisti na priemyselnú bezpečnosť a špeciálne oblasti energetiky ako je napr. jadrová energetika, osobitnou skupinou sú pozície špecialistov na vyraďovanie jadrových zariadení. Ide síce o oblasť, ktorá sa prakticky síce ešte len rozvíja, no slovenské školstvo na tento dopyt nereaguje, hoci sa už viac ako dve desaťročia o nutnosti a potrebe týchto expertov hovorí,“ dodal tajomník RÚZ Martin Hošták.