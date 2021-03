Koronavírus: Slovensko má denne desiatky úmrtí, pribudnú termíny na očkovanie a zriadili "bonzácku" linku (online)

Epidemická situácia na Slovensku v súvislosti s koronavírusom sa za posledný týždeň mierne zlepšila. Aj napriek zlepšenej situácii máme v tomto týždni 30 okresov čiernych, ďalších 46 je bordových a zvyšné tri okresy sú červené.

Od 15. marca COVID automat prefarbí krajinu na 35 čiernych okresov, 41 bude bordových a tri zostanú červené. Pokiaľ sa však podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) potvrdí pozitívny trend, mapa by mala od 22. marca vyzerať oveľa priaznivejšie.

Mobilita obyvateľov od 3. marca klesla, čo je podľa ministra zdravotníctva Krajčího veľkým prínosom k tomu, aby sme pandémiu začali dostávať pod kontrolu. Počet hospitalizácií je síce rekordný, ale zdá sa, že stabilizovaný.

Denné úmrtia sú rovnako stále veľmi vysoké, ale v porovnaní s predchádzajúcim týždňom mierne klesli. Za posledný týždeň koronavírus na Slovensku zabil až 655 ľudí (utorok – 109, pondelok – 116, nedeľa – 84, sobota – 74, piatok – 97, štvrtok – 105, streda – 71).

Reprodukčné číslo sa nachádza približne na hodnote jedna. Postupne by tak mali začať klesať počty pozitívne testovaných a neskôr aj počty hospitalizovaných v nemocniciach. Za posledných sedem dní u nás pribudlo 15 234 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré odhalili PCR testy (utorok – 3600, pondelok – 2207, nedeľa – 396, sobota – 1286, piatok – 2522, štvrtok – 2423, streda – 2800).

Od stredy 3. marca sa na Slovensku sprísnili aj opatrenia. Matovičova vláda odobrila celkovo desať okruhov opatrení, ktorých cieľom má byť zastaviť nárast hospitalizácií v nemocniciach a spomaliť šírenie ochorenia COVID-19.

Od pondelka 8. marca je v obchodoch a prostriedkoch verejnej dopravy (MHD, vlaky, diaľkové autobusy a podobne) povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2. Medzi nové opatrenia patrí aj to, že pozitívne testované osoby na COVID-19 už nemajú možnosť opustiť izoláciu na nákup potravín a drogérie.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje v najbližších týždňoch otvorenie viac ako štvrť milióna nových termínov na očkovanie. Od 18. marca do 7. apríla je predbežne naplánovaných približne 140-tisíc nových termínov na očkovanie pre ľudí, ktorí sú starší ako 70 rokov, vakcínou Pfizer.

Od 13. marca do 2. apríla je naplánovaná distribúcia 120-tisíc dávok vakcíny AstraZeneca pre samosprávne kraje, ktoré organizujú očkovanie vo veľkokapacitných centrách. Tieto vakcíny sú určené určené pre osoby vo veku 60 až 70 rokov.

10:06 Za utorok potvrdili na Slovensku 3 600 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá urobili 16 361 PCR testov. Pribudlo aj 109 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň klesol o 85, v nemocniciach je aktuálne 3 963 ľudí.

Žilinský kraj

9:26 V štyroch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je aktuálne obsadených 187 lôžok pacientmi s ochorením COVID-19. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková. Po 30-percentnom náraste obsadenosti COVID lôžok zo začiatku marca sa tak situácia mierne stabilizovala.

Najviac COVID pacientov leží v Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca, kde ich počet minulý týždeň atakoval stovku. „Aktuálne tu majú hospitalizovaných 89 pacientov s ochorením COVID-19, spolu 45 lôžok je obsadených v dolnokubínskej nemocnici, 28 pacientov eviduje nemocnica v Liptovskom Mikuláši a 25 COVID lôžok je obsadených v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená,“ konkretizovala Pekarčíková s tým, že 24 pacientov potrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie.

V štyroch krajských nemocniciach je voľných 77 reprofilizovaných lôžok. Pekarčíková tiež informovala o tom, že nemocnice aktuálne evidujú 46 nakazených zamestnancov, z toho 39 zdravotníkov.

9:16 V marci má prísť na Slovensko toľko vakcín, koľko prišlo za všetky mesiace očkovania doteraz, teda od decembra do februára. Na utorňajšej tlačovej konferencii o tom informovala štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková.

Slovensko očakáva dodávku viac ako 305-tisíc vakcín od Pfizeru, v prípade Moderny má prísť 75 600 dávok, od AstraZenecy má doraziť viac ako 309-tisíc. Na druhej strane, spoločnosť Johnson & Johnson oznámila, že bude s dodávkami meškať, Slovensko vakcíny očakávalo v priebehu apríla.

„Ak by chodili sľúbené dodávky tak, ako sú naplánované zo strany dodávateľov, tento mesiac by sme vedeli spustiť očkovanie Pfizerom pre obyvateľov od 60 rokov,“ uviedla Ježíková. Do konca apríla by sa podľa nej spustilo očkovanie Pfizerom pre obyvateľov od 50 rokov a do konca mája aj pre ďalšiu vekovú skupinu. Ak by sa pridalo očkovanie Sputnikom V, tieto lehoty sa podľa štátnej tajomníčky skrátia o ďalší mesiac.