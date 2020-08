Koronavírus odhalili v ďalších kluboch Fortuna ligy, zmenil sa program zápasov

Plošné testovanie v kluboch futbalovej Fortuna ligy priniesli zatiaľ dva pozitívne nálezy medzi hráčmi. Ako informuje oficiálny web Únie ligových klubov (ÚLK), koronavírus potvrdili o jedného hráča v Trenčíne a u jedného v Seredi.

Mužstvá prerušia tréningový proces

„Pozitívne testovaní hráči budú izolovaní v karanténe, zvyšok kádra preruší spoločný tréningový proces,“ informuje fortunaliga.sk. Plošné testovanie nariadil riadiaci orgán súťaže po pozitívnom teste v majstrovskom Slovane Bratislava.

„V utorok bolo testovaných sedem tímov Fortuna ligy. V stredu nasledovali tri tímy a vo štvrtok sa podrobí testom jeden klub. S výnimkou Slovana, ktorý bol testovaný samostatne v rámci plánovaného pohárového zápasu predkola Ligy majstrov, sa testom na koronavírus podrobia všetky kluby. Prvý deň testovania nám ukázal dva pozitívne prípady. Jeden je z AS Trenčín a jeden z ŠKF Sereď. Tímy čaká špeciálny program v zmysle Manuálu organizácie zápasov. Pozitívne testovaný hráč ide okamžite do izolácie a mužstvo preruší tréningový proces. Hráči by sa najbližšie dni nemali spolu stretávať. Po piatich dňoch budeme organizovať opakované testovanie. V prípade negatívnych výsledkov môže mužstvo potom spoločne trénovať a následne nastúpiť aj do zápasového procesu. Pozitívne testovaný hráč musí ostať v domácej izolácii, po desiatich dňoch sa podrobí opakovanému testu, ďalší si zopakuje po 48 hodinách a ak budú oba negatívne, bude sa môcť zapojiť do tréningového procesu,“ približuje výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.

Model podľa štandardov UEFA

Po prvej časti testovania muselo vedenie Fortuna ligy pristúpiť k zmenám v programe 4. kola naplánovaného na najbližší víkend. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu a posun zápasu 1. kvalifikačného kola Ligy majstrov medzi KÍ Klaksvík a ŠK Slovan Bratislava zo stredy na piatok sa zápas ŠK Slovan – FK Senica odkladá na neurčito. Rovnako aj vzájomný duel Serede s Trenčínom sa takisto odkladá, náhradný termín zatiaľ známy nie je. V prípade negatívnych testov v mužstvách FC ViOn Zlaté Moravce a MFK Zemplín Michalovce sa ich vzájomný zápas odkladá zo soboty 22.8. na utorok 25.8. Obe mužstvá sa na tom už predbežne dohodli,“ informuje ÚLK.

„Všetky výsledky z testovania i aktuálne postupy budeme komunikovať s Úradom verejného zdravotníctva a príslušnými regionálnymi úradmi, pričom aktuálne čakáme na vyjadrenie ÚVZ k navrhovanej úprave Manuálu testovania a opätovného návratu do zápasového režimu. Model by mal kopírovať štandardy UEFA a v prípade prvého negatívneho testu po 24 hodinách by mužstvo mohlo hneď pokračovať v tréningovom procese. O ďalších aktuálnych informáciách budeme informovať na našom webe,“ dodal Mertinyák.