Koronavírus „odpískal“ aj švédsku hokejovú ligu, z veľkých súťaží sa hrá už iba KHL

V dôsledku šíriaceho sa koronavírusu pristúpili k rozhodnutiu o ukončení ligovej súťaže aj vo švédskej hokejovej SHL. Táto súťaž predčasne končí edíciu 2019/2020, podobne ako predtým švajčiarska NLA, nemecká DEL, slovenská Tipsport liga, česká extraliga či nadnárodná EBEL.

Švédi okrem SHL zrušili aj tamojšiu druhú a tretiu najvyššiu súťaž, pričom v budúcej sezóne by sa všetky predčasne ukončené súťaže mali hrať s rovnakými účastníkmi.

SHL ešte v sobotu poslala Švédskej hokejovej asociácii žiadosť o zrušenie aktuálneho ligového ročníka, jej správna rada o deň neskôr návrhu SHL vyhovela.

„Všetci máme zodpovednosť za to, aby sme zastavili šírenie koronavírusu v spoločnosti. Samozrejme, týka sa to aj všetkých nás v SHL, pretože sme zodpovední za pracovné prostredie pre hráčov, zamestnancov aj fanúšikov v hľadisku. Je to mimoriadne smutné rozhodnutie, ale za súčasných okolností to bolo nevyhnutné,“ povedal na webe SHL generálny riaditeľ tejto súťaže Michael Marchal.

Ako posledná z veľkých hokejových líg „beží“ už iba Kontinentálna hokejová liga (KHL). V nej však v sobotu fínsky Jokerit Helsinki oznámil, že nenastúpi v dueloch 2. kola play-off proti SKA Petrohrad.