Koronavírus ovplyvnil aj internú nomináciu vodných slalomárov na olympiádu, kľúč sa možno zmení

Sekcia divokých vôd Slovenskej kanoistiky sa rozhodla v súvislosti so šírením koronavírusu zrušiť nominačné preteky na májové majstrovstvá Európy v Londýne, o miestenky na kontinentálny šampionát mali Slováci bojovať v úvode apríla v nemeckom Markkleebergu. Zatiaľ nie je známy postoj Európskej kanoistickej asociácie (ECA) k organizácii ME, no slovenská strana je pripravená upraviť nominačný kľúč na OH 2020. Práve v Londýne by totiž mala vyvrcholiť interná nominácia Slovákov na OH 2020.

Rokovanie prostredníctvom videa

Situácia si vyžiadala aj zrušenie plánovaného valného zhromaždenia sekcie v Liptovskom Mikuláši naplánovaného na 28. marec. „Všetky potrebné podklady budú pripravené a sprístupnené členskej základni v čase primeranom naším aktuálnym prioritám. V prípade že to bude nevyhnutné, zasadnutie prebehne cez online aplikáciu,“ referuje Slovenská kanoistika. Aj aktuálne rokovanie sekcie divokých vôd prebiehalo prostredníctvom videa na internete.

„Som presvedčený, že v aktuálnej situácii sa do centra nášho záujmu musia dostať vyššie priority ako šport samotný, preto vás prosím o dodržiavanie všetkých doterajších opatrení Vlády SR a Krízového štábu SR, ako aj odporúčaní Slovenskej kanoistiky ohľadom úpravy tréningového procesu a udržiavania našich športovcov, členov a všetkých našich blízkych v čo najlepšom zdravotnom stave s vysokou mierou vlastnej obranyschopnosti a zodpovednosti,“ povedal predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Richard Galovič.

Povinná domáca karanténa

V ostatných dňoch viacerí slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome ukončili tréningové kempy v Austrálii či Spojených arabských emirátoch a aktuálne prebieha ich presun na Slovensko, kde strávia 14 dní v povinnej domácej karanténe.

„V tejto neľahkej situácii by sme sa chceli poďakovať za vysoko profesionálnu spoluprácu a krízovú komunikáciu so štátnym tajomníkom pre šport Jozefom Göncim a pracovníkmi sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,“ uvádza sa v správe na webe Slovenskej kanoistiky.