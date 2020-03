Koronavírus sa vo svete podpísal aj na zábavnom priemysle, Disneylandy zatvorili svoje brány

Nový koronavírus sa vo svete podpísal aj na zábavnom priemysle a stal sa dôvodom zrušenia alebo odloženia premiér filmov, koncertov, divadelných inscenácií či nakrúcania televíznych projektov.

Výrazne ovplyvnil zábavné parky, ako je napríklad Disneyland, alebo múzeá a galérie.

Disney presunulo premiéry filmov

Disneyovská hraná snímka Mulan je jedným z viacerých významnejších filmov, ktoré v dôsledku vírusu uvedú do kín neskôr. Celosvetová distribúcia filmu do kín bola naplánovaná na koniec marca, no spoločnosť Disney ju napokon odložila.

Disney tiež presunulo na neskôr premiéry filmov Noví mutanti a Antlers. Všetky tri filmy by však spoločnosť do kín chcela uviesť ešte tento rok.

K odloženiu premiér dospeli v poslednom čase aj distribútori a tvorcovia snímok ako sú napríklad horor Tiché miesto: Časť II, bondovka Nie je čas zomrieť alebo Rýchlo a zbesilo 9.

Talkšou natáčajú bez publika

Viacero amerických talkšou, ktoré pre vírus najprv nakrúcali bez živého publika, výrobu celkom zastavili. Medzi takéto relácie patria napríklad The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Late Show With Stephen Colbert a Late Night With Seth Myers. Podľa ich televízií by sa však mali 30. marca vrátiť k normálnemu nakrúcaniu.

Talkšou, ktoré točia v Los Angeles, ako sú Jimmy Kimmel Live aThe Late Late Show with James Corden, zatiaľ nakrúcajú bez publika. Nakrúcanie pozastavili aj v prípade viacerých dramatických a komediálnych seriálov ako sú napríklad NCIS – Námorný vyšetrovací úrad, Dobrý boj alebo The Morning Show.

Vírus neobišiel ani hudobný priemysel

Pre koronavírus odložili na neskôr Tribeca Film Festival, ktorý sa mal v apríli uskutočniť v New Yorku.Do 12. apríla budú uzavreté všetky divadlá na newyorskom Broadwayi. Naopak na West Ende v Londýne niektoré divadlá znížili ceny na predstavenia v snahe prilákať ľudí, aby si ich pozreli, píše spravodajský portál BBC.

Vírus sa nevyhol ani hudobnému priemyslu, produkčné spoločnosti vo veľkom odkladajú koncertné šnúry. Okrem iných sa takéto opatrenia dotkli turné Billie Eilish, Cher, Kiss, Post Malonea, Chrisa Stapletona či Rage Against The Machine

Odložil sa aj pochod Pride LGBT komunity

Medzi umelecké inštitúcie, ktoré v dôsledku nového koronavírusu zatvorili svoje brány, sa nedávno pridalo Metropolitné múzeum umenia v New Yorku. Pre koronavírus budú tiež preventívne zavreté Disneylandy na Floride a v Paríži. Spoločnosť Disney tiež do konca mesiaca zastavila nové plavby svojich výletných lodí.

V dôsledku obáv z nového koronavírusu tiež odložili viacero ďalších podujatí ako napríklad pochod Pride LGBT komunity v Los Angeles.