Koronavírus: Slovensko je "čierne" a COVID automat nedovolí uvoľniť opatrenia, mestá posilňujú odberné miesta na testovanie (online)

Epidemická situácia je stále vážna, Slovensko je celé v „čiernej“ farbe. Opatrenia od pondelka 15. februára nedovolí „zjemniť“ COVID automat, pretože situácia sa zhoršila vo väčšine okresov, 15 ich je v čiernej farbe, 51 v bordovej a 13 v červenej. Ani jeden už nie je v bledoružovej farbe.

Spomedzi všetkých krajov na Slovensku je najhoršia situáciu v Trnavskom. Okrem okresu Trnava sú čierne aj okresy Hlohovec a najnovšie aj Piešťany, Galanta a Dunajská Streda. Lepšia situácia je v okrese Senica, ktorý je v treťom stupni varovania. Najlepšie je na to okres Skalica, ktorý je v druhom stupni varovania.

Čierne okresy na Slovensku Partizánske, Dunajská Streda, Galanta, Snina, Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Žiar nad Hronom Bordové okresy na Slovensku Banská Bystrica, Brezno, Prievidza, Bratislava, Malacky, Pezinok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Humenné, Medzilaborce, Komárno, Košice, Levice, Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice, Michalovce, Sobrance, Nové Zámky, Kežmarok, Levoča, Poprad, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Rimavská Sobota, Senica, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Myjava, Trenčín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Banská Štiavnica, Žarnovica, Bytča, Žilina, Detva, Krupina, Zvolen Červené okresy na Slovensku Bardejov, Senec, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poltár, Sabinov, Skalica, Gelnica, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník

Od 10. februára je potrebné sa preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší sedem, 14 alebo 21, podľa toho v akom „farebnom“ okrese sa nachádzate.

Keďže je potrebné sa testovať, niektoré mestá opäť počas víkendu 13. a 14. januára posilnia odberné miesta. „Máme pred sebou náročné obdobie. Tým, že sme otvorili školské zariadenia, tá situácia bude ešte vážnejšia,” povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí v rámci hodnotenia epidemickej situácie. Potvrdil, že situáciu komplikuje britský variant koronavírusu.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Situáciu v súvislosti s koronavírusom sledujeme online (minúta po minúte) streda 10. februára Žilina 11:29 Od začiatku pandémie malo už každé zariadenie sociálnej starostlivosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) skúsenosť s ochorením COVID-19. Po rokovaní krízového štábu na pôde Úradu ŽSK na to upozornila jeho predsedníčka Erika Jurinová. Ako ďalej doplnila, v jednotlivých zariadeniach plynule pokračujú s vakcináciou, aktuálne je zaočkovaných 36 percent zamestnancov a 17 percent klientov. „Všetky zariadenia si odskúšali v praxi svoje krízové plány a musíme uznať, že zvládajú situáciu veľmi dobre, napriek veľkej vyčerpanosti a nedostatku zamestnancov. Preto prosím ochotných ľudí o akúkoľvek pomoc v zariadeniach pri opatere klientov, vážime si každú podanú pomocnú ruku. K dnešnému dňu máme 67 pozitívnych prijímateľov sociálnej služby a 40 zamestnancov,“ uviedla Jurinová. Podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej sa krízový štáb zaoberal aj situáciou v štyroch župných nemocniciach. „Situácia oproti jeseni, keď u nás kulminoval počet prijatých pacientov na COVID-19, je pokojná, a župa je pripravená pomôcť i zdravotníckym zariadeniam z iných regiónov, kde je situácia kritická. Aktuálne je v nemocniciach na COVID oddeleniach hospitalizovaných 101 pacientov a 13 pacientov potrebuje podporu pľúcnej ventilácie,“ poznamenala Remencová. Kežmarok 11:16 V Kežmarku pribudnú čoskoro štyri nové odberové miesta. Ako vysvetlila samospráva, dôvodom je záujem obyvateľov mesta i ľudí z priľahlého okolia o antigénové testovanie na ochorenie COVID-19. Denne tak podľa samosprávy bude možné otestovať 1 250 ľudí. „Od pondelka máme v meste tri mobilné odberové miesta, ku ktorým v najbližších dňoch pribudnú ďalšie. Budú otvorené kontinuálne a fungovať na rezervačný a SMS systém,” uviedol primátor mesta Ján Ferenčák. V súčasnosti sa záujemcovia môžu nechať otestovať na odberných miestach na uliciach Trhovište a Michalská, prostredníctvom rezervačného systému aj v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra. Ďalšie miesta by mali pribudnúť na Baštovej ulici a ulici Martina Lányiho. Prevádzkovú dobu odberných miest zverejnila samospráva na svojej internetovej stránke. V Kežmarku počas uplynulého víkendu otestovali na troch miestach spolu 3 527 ľudí, z toho zaznamenali jedenásť pozitívnych prípadov. Miera pozitivity predstavuje 0,31 percenta. Miestna Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra má podľa jej riaditeľa Viktora Halířa situáciu v súvislosti s pandémiou pod kontrolou. Naďalej však poskytuje len urgentnú zdravotnú starostlivosť, platia tam prísne protiepidemické opatrenia a zákaz návštev. „Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť štyrom pacientom s potvrdeným ochorením COVID-19, u ďalších dvoch čakáme na výsledky vyšetrenia, ktoré potvrdí alebo vylúči toto ochorenie. Zdravotný stav troch pacientov na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu,“ uviedol riaditeľ. Štyria zamestnanci nemocnice sú pozitívni na koronavírus, traja ďalší sú v karanténe. „Vývoj pandemickej situácie je nateraz priaznivý, veríme, že tento stav bude pokračovať,“ dodal Halíř. Proti ochoreniu COVID-19 sa nechalo zaočkovať 106 zamestnancov nemocnice, ktorí dostali prvú dávku vakcíny. Druhé kolo očkovania je naplánované na piatok 12. februára. Trenčín 10:54 Po prvom kole plošnej vakcinácie proti ochoreniu COVID-19, počas ktorého minulú sobotu zaočkovali v trenčianskej športovej hale 1 550 osôb, plánuje Fakultná nemocnica Trenčín v spolupráci s trenčianskou samosprávou ďalšie plošné očkovanie občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja nad 75 rokov veku. Ako informovala hovorkyňa nemocnica Martina Holecová, v sobotu 13. februára chcú podať vakcínu 1 800 ľuďom.

10:35 Vláda v stredu na návrh ministra zdravotníctva Mareka Krajčího schválila aktualizáciu mapy okresov na Slovensku podľa aktuálnej rizikovosti šírenia ochorenia COVID-19. Nová mapa okresov sa bude uplatňovať od 15. februára tohto roka. Vo štvrtom stupni varovania sa bude nachádzať 15 okresov, tretí stupeň varovania sa bude týkať 51 okresov a druhý, najnižší stupeň varovania sa bude vzťahovať na 13 okresov Slovenska.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva.

Poprad 10:25 V Poprade sa bude testovať už štvrtý víkend po sebe. Mesto avizovalo vytvorenie piatich odberných miest od piatka 12. februára do nedele 14. februára. Tri budú zriadené v Aréne, dve na mestskom úrade, testovať sa na nich bude bez registrácie. Informovala o tom samospráva na svojej internetovej stránke. Odberné miesto č. 3 v Aréne bude slúžiť len na otestovanie rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl, materských škôl a zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Otvorené bude v piatok od 15:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 20:00. Na ďalších dvoch miestach v športovej hale sa budú môcť otestovať na ochorenie COVID-19 iba obyvatelia s trvalým pobytom v Poprade či s dokladom o prechodnom pobyte v Poprade. Odberné miesta na mestskom úrade poslúžia aj obyvateľom z celého Popradského okresu. Testovať tu budú v piatok od 15:00 do 22:00 s polhodinovou prestávkou od 18:00, v sobotu a v nedeľu budú otvorené od 8:00 do 20:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00. Prednosť budú mať tehotné ženy a ľudia nad 70 rokov veku. Aj počas uplynulého víkendu mesto otvorilo tri mobilné odberné miesta v športovej hale. V rámci antigénového testovania sa tam prišlo otestovať 3 400 ľudí, z toho bolo šesť pozitívnych. Slúžili najmä na otestovanie jedného zákonného zástupcu detí, ktoré mali v pondelok nastúpiť do škôl, ako aj zamestnancov školských zariadení. 10:13 Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 199 752, za predchádzajúci deň pribudlo 6974 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 42 441 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 7427 ľudí. 10:11 Okrem PCR testov sa robia aj antigénové – v utorok ich urobili 167 556 a pozitívny výsledok z nich malo 3067 ľudí, čo predstavuje 1,83 percenta. 10:09 Na Slovensku potvrdili za utorok ďalších 3 179 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá urobili 13 980 PCR testov. Pribudli zároveň úmrtia a zvýšil sa aj počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň. Údaj o obetiach sa zvýšil o 120 a hospitalizácie stúpli o 101. Vyliečilo sa 3 232 osôb.

9:52 Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) uviedol, že susedné krajiny sprísnili podmienky na hraniciach. „Možno aj z tohto dôvodu je otázkou samo o sebe, či má zmysel, aby sme aj my sprísňovali v opačnom smere, pretože mobilita je znížená na absolútne minimum,“ povedal Klus. Do Rakúska sa v zásade nedá vycestovať pokiaľ osoba nemá potvrdenie o výnimke a aj pri výnimke je potrebné sa registrovať a testovať. 9:45 Minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina) je za sprísnený režim na hraniciach. Povedal to pred stredajším rokovaním vlády. Dodal, že si tiež vie predstaviť, že by Slovensko zaviedlo takzvaný „empty heaven” (prázdne nebo, pozn. SITA) v prípade, že by sa hranice uzavreli. Doplnil, že od začiatku januára pristálo na Slovensku rádovo päťtisíc ľudí z Anglicka. Domnieva sa, že o všetkých týchto cestujúcich majú k dispozícii dáta. Trnavský kraj 9:34 Vo Fakultnej nemocnici v Trnave je hospitalizovaných 122 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19, ďalší štyria s príznakmi čakajú na výsledok testu. Je to približne rovnaký počet pacientov ako pred týždňom. Na umelú pľúcnu ventiláciu je napojených 24 pacientov. Informovala o tom trnavská fakultná nemocnica. Trnavská nemocnica mala pre pacientov s COVID-19 na začiatku druhej vlny pandémie reprofilizovaných 99 lôžok, neskôr ich počet postupne zvyšovala. Momentálne má k dispozícii 166 takýchto lôžok. V Trnavskom kraji je momentálne najhoršia situácia s ochorením COVID-19 spomedzi všetkých krajov. Na Slovensku je v regionálnom COVID automate zaradených pätnásť okresov do štvrtého stupňa varovania, sú teda v čiernej farbe, z toho je päť v Trnavskom kraji. Okrem okresu Trnava sú čierne aj okresy Hlohovec a najnovšie aj Piešťany, Galanta a Dunajská Streda. Lepšia situácia je v okrese Senica, ktorý je v treťom stupni varovania. Najlepšie je na to okres Skalica, ktorý je v druhom stupni varovania. V okresnom meste otvorili od pondelka 8. februára materské školy a žiaci prvého stupňa základných škôl prešli na prezenčnú formu vyučovania.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva.

9:22 Zima priniesla napriek lockdownu krajiny nárast počtu hospitalizovaných na COVID-19. Čísla pritom nerastú len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Navyše, objavili sa nové mutácie koronavírusu. Vlády susedných štátov preto pristupujú k prísnejším kontrolám na hraniciach alebo rovno k ich uzatváraniu. Pendlerov alebo študentov zo Slovenska tak čaká pri cestovaní viac povinností.

9:10 Slovensko by malo kontrolovať svoje hranice. Ako pred stredajším rokovaním vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), je to síce logisticky veľmi náročné, ale podľa jeho slov by sme sa o to mali pokúsiť. „Mali by sme nájsť rozumný vykonateľný režim kontroly na hraniciach,“ zhrnul. Minister pripomenul, že v lete Slovensko nemalo prakticky žiadnych nakazených a vírus sa k nám opäť rozšíril. Cez hranice sa na Slovensko dostala aj britská mutácia a teraz to podľa neho hrozí aj s juhoafrickou. Sulík si zároveň myslí, že je potrebné „spojazdniť“ aplikáciu na domácu karanténu. Pokiaľ sa tak podľa neho nestane, bude sa k nám vírus v rôznych variantoch vracať stále. „Tú aplikáciu musíme mať, na tom treba robiť,“ skonštatoval.

9:03 Situáciu na Slovensku komplikuje britský variant vírusu.