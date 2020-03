Koronavírus spôsobil ďalšie škrty v kalendári F1, zrušená je aj Veľká cena Monaka

V kalendári tohtoročného seriálu motoristickej formuly 1 došlo opäť k ďalším korekciám. Po prerušení začiatku novej sezóny v motoristickom seriáli F1, keď sa nekonajú VC Austrálie, Bahrajnu, Vietnamu ani Číny, pre šíriaci sa koronavírus odložili ďalšie dve podujatia v Holandsku a Španielsku a dokonca úplne zrušili tohtosezónnu edíciu VC Monaka.

Ako referuje web formula1.com, populárne preteky v uliciach monackého kniežatstva boli súčasťou seriálu F1 nepretržite od roku 1955, premiérovo sa konali už v roku 1929.

Nový ročník F1 by sa tak mohol začať najskôr až 7. júna v azerbajdžanskom Baku.

Zmeny v pravidlách začnú platiť o rok neskôr

Medzinárodná automobilová federácia (FIA) zároveň uviedla, že zmeny v pravidlách a technických predpisoch naplánované od edície 2021 začnú platiť až o rok neskôr. Pravidlami platnými pre tento ročník sa tak budú jednotlivé tímy riadiť aj v budúcej sezóne.

FIA si od toho sľubuje, že sa tým zníži finančné bremeno, ktoré pandémia koronavírusu spôsobuje aj v iných športových a spoločenských odvetviach.

Podujatie chcú udržať v plnohodnotnej forme

Športový riaditeľ formuly 1 Ross Brawn pritom ešte počas uplynulého víkendu nestrácal nádej, že sa podujatie podarí udržať v plnohodnotnej forme. Ponúkol dokonca dve možnosti riešenia problémov.

Tou prvou by malo byť zrušenie letnej prestávky, čím by vznikol priestor na uskutočnenie niekoľkých podujatí. Chcel by tiež navrhnúť, aby boli víkendy Grand Prix skrátené zo súčasných troch na dva dni, a to výlučne na sobotňajší a nedeľňajší program.

„Myslím si, že odstránenie letnej prestávky nám poskytne niekoľko víkendov, počas ktorých môžeme mať preteky. Vyzerá to inak, než sme plánovali, ale stále dokážeme udržať solídny počet pretekov. Sezóna sa začne neskôr, ale myslím si, že bude rovnako vzrušujúca,“ povedal Brawn, ktorý by chcel aj napriek nečakaným škrtom v tohtosezónnom seriáli aspoň 17 alebo 18 pretekov. Pôvodný kalendár zahŕňal 22 zastávok.