Koronavírus voľby neohrozí

Koronavírus by nemal zasiahnuť do priebehu parlamentných volieb, ktoré budú už túto sobotu. Domnieva sa predseda Štátnej komisie pre voľby Eduard Bárány, ktorý pre webnoviny.sk povedal, že „na základe verejne dostupných informácií sa zatiaľ nepripravujú mimoriadne opratrenia v súvislosti s organizáciou volieb“. Predseda komisie pre voľby bude sledovať štvrtkové zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu, ktorá posúdi aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu v Európe.

V karanténe sa nevolí

Na Slovensko zatiaľ koronavírus nedorazil, všetky vyšetrenia na podozrenie nákazy boli negatívne. Ak by v čase volieb bol občan-pacient umiestnený do karantény, voliť nebude môcť. Hovorí to zákon o voľbách, v ktorom sa definuje obmedzenie volebného práva z dôvodov ochrany verejného zdravia.