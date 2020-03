Koronavírus zmaril plány firmy OneWeb, prepustila väčšinu zamestnancov a je na predaj

Spoločnosť OneWeb, ktorá buduje sieť satelitov s cieľom poskytnúť širokopásmový internet po celom svete, požiadala v Spojených štátoch o bankrotovú ochranu pred veriteľmi.

Firma vysvetlila, že sa tak rozhodla pre pandémiu nového koronavírusu, pre ktorý nie je schopná zabezpečiť nové investície na pokračovanie so svojím projektom.

OneWeb podporili svetoznáme značky

Vo vyhlásení uviedla, že prepustila väčšinu svojich zamestnancov a hľadá kupca.

Firme, ktorá sídli v Londýne a podporili ju spoločnosti ako Airbus, Intelsat, Bharti Enterprises, Coca Cola, Group Salinas, Hughes Network Systems, Virgin Group, Intelsat a Softbank, sa dosiaľ podarilo na obežnú dráhu vyslať 74 satelitov.

Jej konštelácia poskytujúca širokopásmový internet mala pozostávať z prinajmenšom 648 družíc a spojazdniť ju plánovali do konca roku 2021.

Zodpovednosť padne na britskú vládu

V prípade, že by si OneWeb nikto nekúpil alebo by spoločnosť nedokázala zaobstarať aktíva, za satelity vo vesmíre by bola v konečnom dôsledku zodpovedná britská vláda.

OneWeb je jednou z niekoľkých firiem, ktoré majú rovnaký cieľ. Svoju vlastnú sieť Starlink, ktorá by mala pozostávať z tisícok družíc, si buduje SpaceX Elona Muska.

Podobný systém s názvom Kuiper navrhol aj majiteľ spoločnosti Amazon Jeff Bezos.