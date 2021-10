Špeciálna urna aj hlasovanie v drive-in stanovištiach. Koronavírus zmenil aj voľby v Česku

Už v stredu sa začínajú voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky. Týka sa to ľudí, ktorí sa pre pandémiu koronavírusu ocitli v karanténe alebo izolácii.

Drive-in stanovištia

Ako prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter uviedlo české ministerstvo vnútra, takéto osoby môžu hlasovať prostredníctvom drive-in stanovíšť.

Dovedna zabezpečili 82 takýchto miest, ktoré sú otvorené od 8:00 do 17:00. „V každom zo 76 okresov bude jedno, v Prahe päť a jedno navyše v Plzni z dôvodu konania miestneho referenda,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Špeciálna volebná komisia

Pre tých voličov v karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19, ktorí nemôžu prísť autom a požiadali si telefonicky o zaslanie špeciálnej volebnej urny, sa podľa oficiálnej stránky volieb bude konať špeciálne hlasovanie v piatok od 8:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 v mieste ich trvalého bydliska.

Musia sa však nahlásiť najneskôr do štvrtka do 20:00. Špeciálna volebná komisia ich môže navštíviť buď v piatok alebo v sobotu v uvedených časoch. Klasické volebné miestnosti budú otvorené v piatok od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.