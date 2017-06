Korupciu by na polícii nahlásili štyria z desiatich Slovákov

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) – Štyridsať percent Slovákov by ohlásilo korupciu na polícii, ak by sa s ňou stretli. Ide o najvyšší podiel od začiatku merania angažovanosti občanov v boji proti korupcii od roku 2002 v prieskumoch Transparency International Slovensko.

Väčšina obyvateľov (51 percent) je však presvedčená, že by korupciu neoznámili. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS pre Transparency International Slovensko na vzorke 1006 občanov oslovených 4. až 9. apríla. O výsledkoch prieskumu informoval v tlačovej správe Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International Slovensko.

Deväť percent sa nevedelo vyjadriť

Oproti minulému roku agentúra FOCUS zaznamenala nárast o tri percentuálne body. Dnes by korupciu určite oznámilo 13 percent Slovákov, asi by ju ohlásilo 27 Slovákov, asi by ju neoznámila tretina občanov a určite by ju neohlásilo 18 percent opýtaných.

Deväť percent respondentov sa nevedelo vyjadriť. Najväčšiu ochotu ohlásiť korupčné správanie prejavili vysokoškolsky vzdelaní ľudia vo veku okolo 40 rokov, podnikatelia, ako aj nadpriemerne zarábajúci a pravicovo resp. liberálne zmýšľajúci občania.

Úplatkárstvo je na Slovensku rozšírené

Šípoš v tlačovej správe píše, že z odpovedí nie je zrejmé, čo viedlo k postupnému nárastu ochoty ohlasovať úplatkárstvo.

Ako možné dôvody spomína rastúcu dôveru občanov v prácu polície i zvýšený spoločenský tlak nekalé konanie nahlasovať a vystupovať proti nemu verejne, napríklad po vzore Zuzany Hlávkovej či Bielych vrán.

Transparency zároveň pripomína, že za ostatných 12 mesiacov medzi občanmi výrazne vzrástlo povedomie o existencii zákona o ochrane nahlasovateľov korupcie. Zatiaľ čo vlani o ňom vedelo 26 percent, v súčasnosti je to 44 percent.

Prieskum potvrdil, že úplatkárstvo je na Slovensku naďalej rozšírené. Podobne ako v minulom roku, aj tentoraz priznalo 11 percent respondentov, že za uplynulý rok zaplatili úplatok pri verejných službách.