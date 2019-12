Košičan Vrábeľ si splnil detský sen, Slovan stráca na lídra už sedem bodov

Pár týždňov dozadu boli hokejisti Slovana Bratislava jasnými lídrami tabuľky slovenskej najvyššej súťaže. Po štefanskom 34. kole Tipsport ligy však strácajú na vedúce Košice už sedem bodov. Východniari zvíťazili v jedenástom zápase v sérii a po domácom triumfe 2:1 práve nad „belasými“ si poistili prvú priečku.

Košičania uspeli druhýkrát v rade

Slovanisti boli v metropole východu strelecky aktívnejší. Na brankára Andreja Košarišťana vyslali 33 streleckých pokusov, ale skórovali iba raz. Aj to so šťastím, keď sa puk odrazil od korčule Jurija Repeho za bránkovú čiaru a gól bol pripísaný bývalému hráčovi Košíc Šimonovi Petrášovi.

Naopak, domáci vyťažili z 20 striel dva presné zásahy vďaka Filipovi Vrábeľovi a Jakubovi Sujovi. Aj v tretej tohtosezónnej konfrontácii odvekých rivalov sa preto zrodil výsledok 2:1. Druhýkrát v rade uspeli Košičania, pričom v prvom prípade triumfovali v Bratislave po samostatných nájazdoch.

„Veľa gólov asi v takýchto zápasoch ani čakať nemožno. Keď sa stretnú špičkové tímy z čela tabuľky, tak je to hlavne o pozornosti a bojovnosti. Ako Košičan som odmalička túžil po tom, že strelím gól proti Slovanu vo vypredanej hale. Splnilo sa mi to a som preto naozaj šťastný,“ povedal v rozhovore pre Hokej.sk mladý košický útočník Vrábeľ, ktorý sa presadil tretí raz v sezóne.

Slovan hľadá optimálnu formu

Zverenci nemeckého kouča Petra Draisaitla nepocítili chuť prehry od 17. novembra. Po zaváhaní v Miškovci naskočili na víťaznú vlnu, v rámci ktorej stratili v jedenástich súbojoch iba dva body. Na čele tabuľky trónia so 70 bodmi a skóre 99:57. „Každý chce hrať o najvyššie priečky a náskok nás teší. Do play-off je však ešte ďaleko a musíme pokračovať v nastavenej ceste. Pokiaľ budeme dodržiavať svoj systém, tak budeme víťaziť. Ja som rád, že konečne víťazíme aj doma, pretože predtým nám to nevychádzalo,“ uviedol Suja.

Zatiaľ čo Košičania si užívajú hernú aj výsledkovú pohodu, v tábore Slovana po vynikajúcom štarte sezóny hľadajú optimálnu formu. Mužstvo trénera Romana Stantiena prehralo tretíkrát v rade a štvrtýkrát z ostatných piatich zápasov. Navyše, v siedmich decembrových stretnutiach iba raz získalo tri body. „Zasadli si na nás zranenia, ale verím, že sa chlapci dajú postupne dokopy a hlavne smerom k play-off budeme opäť v plnej sile. Teraz sme z pohľadu tabuľky trochu stratili, ale vážny hokej sa začne hrať až neskôr. Isté je, že potrebujeme začať strieľať góly. Momentálne totiž nepremieňame šance“ dodal pre Hokej.sk Šimon Petráš.