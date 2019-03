Košice majú vo štvrťfinále Tipsport ligy najvyššie ciele, Nagy sa pripravuje na derby proti Popradu

KOŠICE 10. marca (WebNoviny.sk) – Hokejisti HC Košice v ostatných dvoch sezónach neprešli cez štvrťfinále vyraďovacej časti a z majstrovského titulu sa zatiaľ naposledy tešili v ročníku 2014/2015. „Oceliari“ majú napriek tomu najvyššie ciele a v Kaufland play-off Tipsport ligy 2018/2019 vyzvú regionálneho rivala z Popradu.

Séria štvrtého proti piatemu tímu základnej časti nemá jasného favorita, jej prvý duel je na programe v pondelok 11. marca v metropole východu.

Nagy je pripravený zasiahnuť do diania

Košičania sa počas celého priebehu základnej časti držali v popredí ligovej tabuľky a viackrát sa objavili aj na líderskej pozícii. V závere dlhodobej fázy sezóny sa však prepadli na štvrtú priečku a tesne zaostali za druhým Zvolenom a treťou Nitrou. V 57 zápasoch nazbierali 109 bodov so skóre 190:135.

Na kolísavých výsledkoch v posledných kolách základnej časti sa podpísala aj absencia kapitána Ladislava Nagya, ktorý pauzoval od konca januára pre zranenie. Po šesťtýždňovej zápasovej odmlke je však najlepší strelec Tipsport ligy pripravený zasiahnuť do súťažného diania.

„Už týždeň trénujem, všetko drží, ako má. Som pripravený nastúpiť hneď od úvodného duelu. Poprad bude veľmi nepríjemný súper, vo svojich radoch má mladých hráčov, vynikajúcich korčuliarov a bojovníkov. Silu súpera rešpektujeme a musíme sa pripraviť na stodvadsať percent,“ povedal 39-ročný Nagy pre denník Korzár.

Poprad má na derby príjemné spomienky

Poprad delilo od Košíc v základnej časti len sedem bodov, z ktorých tri body im odpočítal Pro-hokej za neoprávnený štart Martina Belluša v 14. kole. Zverenci Romana Stantiena majú na derby zápasy z tejto sezóny príjemné spomienky.

Z piatich vzájomných duelov až trikrát zvíťazili a vo všetkých troch prípadoch sa tešili z triumfu na ľade súpera (1:0 – 23. septembra, 4:3 po predĺžení – 27. novembra a 5:3 – 8. januára). Na domácom klzisku naopak prehrali s Košicami 2:5 a 1:3.

Lepšiu bilanciu majú Košičania

Pohľad do histórie prináša až osem konfrontácií týchto dvoch tímov z východu Slovenska v play-off domácej najvyššej súťaže. Lepšiu bilanciu majú Košičania, ktorí úspešne zvládli šesť sérií vrátane finálovej v sezóne 2010/11. „Kamzíci“ zvíťazili iba dvakrát – vo štvrťfinále ročníka 2000/2001 a v semifinále edície 2005/2006.

Program štvrťfinálovej série Kaufland play-off Tipsport ligy 2018/2019 (hrá sa na štyri víťazné zápasy) HC Košice – HK Poprad (termíny: 11., 12., 15. a 16. prípadne 18., 20. a 22. marca)

„Košičania sa celú sezónu posilňovali. Vždy boli a sú nad nami. Disponujú solídnou obranou, do bránky im prišiel Jano Laco a v útoku majú renomovaných strelcov ako Laco Nagy, Marcel Haščák či Gabo Spilar. Mladíci vedia dobre brániť. Majú vyvážený káder, ktorý vie hrať play-off a zvládať ťažké zápasy. Bude to zaujímavá séria. Kto lepšie začne, bude mať výhodu, ale uvidíme, ako komu pomôže domáce prostredie. My sme doma niektoré stretnutia pred plným hľadiskom nezvládli, ale teraz sa pripravíme tak, aby to bolo opačne. Majstrom sa môže stať hocikto, veď Tipsport liga takto vyrovnaná už dlho nebola,“ uviedol tréner Popradčanov Stantien pre Podtatranské noviny.