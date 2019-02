Košice plánujú olympijský festival mládeže, Polaček chce žiadať od Pellegriniho milióny eur

KOŠICE 18. februára (WebNoviny.sk) – Primátor Košíc Jaroslav Polaček má najneskôr do 7. marca iniciovať rokovanie s predsedom vlády Petrom Pellegrinim o získaní dodatočných finančných prostriedkov pre mesto na usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2021. Ako informoval Miroslav Sambor z Magistrátu mesta Košice, zaviazali ho k tomu poslanci na rokovaní.

Potrebujú 85 miliónov eur

Primátor pri hodnotení postupu prípravy medzinárodného mládežníckeho podujatia poukázal najmä na problém jeho finančného zabezpečenia.

„K dnešnému dňu nie je projekt pripravený tak, aby som naozaj s hrdosťou povedal, že EYOF zvládneme so všetkou cťou a so všetkým, čo tomuto mestu prináleží. Celé to padá na peniazoch a na čase,“ uviedol Polaček s tým, že organizácia podujatia by mohla stáť až 85 miliónov eur.

„Z prisľúbených 12 miliónov eur z Úradu vlády SR by sme nedokázali EYOF zorganizovať, keďže predpokladané náklady len na túto časť dosahujú vyše 13 miliónov eur. A to už nehovorím o budovaní alebo rekonštrukcii športovísk, na ktoré by nám nezostalo nič. Ak zoberieme všetky riziká, máme naozaj obrovský problém. Ten vieme vyriešiť jedine peniazmi a tým, že začneme okamžite s budovaním novej infraštruktúry a rekonštrukciou športovísk,“ dodal primátor.

Podujatie sa má uskutočniť v roku 2021

Mestské zastupiteľstvo schválilo kandidatúru mesta Košice na usporiadanie EYOF 2021 v júni 2016. Podujatie sa má uskutočniť medzi 24. júlom a 1. augustom 2021. Na návrh Jána Jakubova sa 8. marca má uskutočniť neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Primátor má informovať nielen o výsledkoch rokovaní s premiérom, ale aj tom, či bude dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa toto podujatie mohlo v Košiciach uskutočniť.

Výstavba Národného tenisového centra

Poslanci sa venovali aj výstavbe Národného tenisového centra (NTC), na ktorú majú rôzne názory. Časť z nich trvala na tom, aby sa urýchlene začala jeho výstavba na Popradskej ulici podľa pôvodného zámeru z roku 2016.

„Nemôžeme čakať ďalšie dva roky. Celý projekt už vyšiel na 800 tisíc eur a kto ho zaplatí,“ pýtal sa poslanec Viliam Knap. Viacerí poslanci naopak preferovali novú lokalitu v meste. Podľa primátora by NTC na Popradskej priniesol veľké problémy s dopravou a parkovaním.

Dodal, že momentálne neexistuje ani rozhodnutie na pokračovanie výstavby na Popradskej, keďže špeciálny stavebný úrad zastavil stavebné konanie.

„NTC na Popradskej zníži kvalitu bývania ľudí, ktorí tam sú. A to bez ohľadu na to, ako a kde sa bude parkovať a či tam budú ľudí rozvážať autobusy. Ak by bola možnosť presunúť NTC niekde inde, je potrebné tak urobiť,“ uviedol poslanec Henrich Burdiga.