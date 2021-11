Košice plánujú rekonštrukciu vstupu na verejný cintorín, mesto investuje viac ako milión eur (foto)

Mesto Košice v spolupráci so Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach plánuje výrazne zmeniť doterajšiu podobu vstupu na Verejný cintorín z Cintorínskej ulice. V pláne je rekonštrukcia parkoviska, trhoviska a skrášlenie priestoru od vstupnej brány cintorína až po centrálny kríž.

Hodnota tejto zákazky by sa v závislosti od konečnej podoby projektu a aktuálnych cien stavebných materiálov mala pohybovať okolo 1,5 milióna eur. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Vynovený vstup pred Dušičkami

Zmeny budú vychádzať z výsledkov architektonickej súťaže, v ktorej uspel prešovský architektonický ateliér STOA. Tí sa už predtým podieľali na obnove cintorína v prešovskej lokalite Šváby.

Ak nenastanú nepredvídané okolnosti, návštevníci Verejného cintorína sa jeho vynoveného vstupu dočkajú ešte pred budúcoročnými Dušičkami.

Zmena k lepšiemu

Uplynuli už dva roky od toho, čo Správa mestskej zelene prevzala do svojej správy košický Verejný cintorín a Krematórium. SMsZ v tejto pozícii nahradila spoločnosť Rekviem, ktorej v novembri 2019 skončila dvadsaťročná nájomná zmluva.

„Bol to správny krok, čo dokumentujú aj ohlasy od návštevníkov. Teší nás, že Krematórium a Verejný cintorín sa najmä vďaka pani riaditeľke SMsZ Marte Popríkovej a jej šikovným spolupracovníkom postupne menia k lepšiemu. Ak by sme tieto pietne miesta ponechali pôvodnému správcovi, určite by nevznikol priestor na to, aby sme mohli renovovať obe pietne miesta a robiť architektonické súťaže,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Nové kancelárie či šatne

Riaditeľka SMsZ Marta Popríková pripomenula, že na Verejnom cintoríne už za dva roky roky realizovali viaceré investície. Vybudovali nové kolumbárium, vynovili kancelárie a šatne pre zamestnancov. Tí dostali nové náradie a zakúpili aj pohrebné autá.

Ešte pred Vianocami by tam chceli odovzdať aj opravené schodisko a na jar budúceho roka zrenovovať osvetlenie. Plánujú aj zriadenie kaviarne, respektíve bufetu.