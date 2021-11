Košice potrebujú na „žolíka“ takmer 1000 ľudí, drvivá väčšina nakazených je nezaočkovaná

Viac ako 95 percent všetkých pozitívnych prípadov v Košiciach a okolí tvoria ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní. Na rokovaní Krízového štábu mesta Košice o tom informovala jeho riaditeľka Zuzana Dietzová.

Počas uplynulého týždňa pribudlo na území košického regiónu každý deň priemerne 678 pozitívne testovaných. Mládež do 18 rokov z toho tvorí až 21 percent. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Takmer 300 pacientov v kritickom stave

Na vrchole druhej pandemickej vlny bolo podľa Dietzovej pozitívne testovaných Košičanov o 40 percent menej. V súčasnosti zaznamenávajú košickí hygienici najčastejšie šírenie nového koronavírusu v rodinách, pracovných kolektívoch a v školách.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach eviduje dve menšie ohniská nákazy, a to v Oáze – nádej pre nový život v Bernátovciach, kde po otestovaní zaznamenali 27 pozitívnych prípadov, a v Zariadení sociálnych služieb v Bidovciach, kde na COVID-19 ochorelo sedem seniorov.

Pätica košických nemocníc sa zväčša na svojich oddeleniach intenzívnej medicíny k dnešnému dňu stará o 294 pacientov v kritickom stave. Od septembra na nový koronavírus zomrelo v metropole východu a okolí 81 ľudí.

Najmenej zaočkované krajské mesto

Košice majú percentuálne najviac nezaočkovaných spomedzi všetkých krajských miest. Celková zaočkovanosť v Košiciach dosahovala ku koncu minulého týždňa 47,1 percenta a v okrese Košice – okolie to bolo 38,1 percenta. Podobne neuspokojivo je na tom metropola východu aj v zaočkovanosti osôb nad 50 rokov veku.

„V tejto vekovej kategórie je v Košiciach zaočkovaných 63,9 percenta osôb a na okolí len 61,2 percenta osôb. V porovnaní s inými krajskými mestami sme na chvoste tohto rebríčka. Ak by sme chceli dosiahnuť na žolíka, a mohli sa tak v súčasne platnom COVID automate posunúť späť do bordovej farby, potrebovali by sme zaočkovať ešte 996 osôb nad 50 rokov veku v meste a 1 490 v okolí. Neverím, že by sa to v Košiciach mohlo stať do konca tohto roka,“ vyjadrila sa Dietzová na dnešnom krízovom štábe.

PN len na základe PCR testu

Zuzana Dietzová reagovala aj na viaceré otázky, ktoré počas krízového štábu dostala. Vysvetlila, že obvodní lekári a zamestnávatelia môžu uznávať práceneschopnosť len na základe pozitívneho PCR testu. Na rozdiel od minulosti sa už výsledok z antigénového testovania nebude v tomto prípade brať do úvahy.

Informovala, že akýkoľvek sobáš, pohreb a krst je potrebné hlásiť RÚVZ najneskôr dva dni pred jeho uskutočnením. V prípade bohoslužieb je povinnosť robiť evidenciu ich účastníkov. Pripomenula, že v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru robia aj kontroly v reštauračných zariadeniach. Doposiaľ udelili 61 blokových pokút a viaceré prevádzky za svoje prehrešky museli zaplatiť 1 000 eur.