Košice privítajú súboj veľkých hokejových hviezd, proti sebe nastúpia legendy Slovenska a Švédska

Exhibičný duel niekdajších hokejových hviezd Slovenska a Švédska budú v závere nasledujúceho týždňa hostiť Košice. Slovenské hokejové legendy povedú Vladimír Vůjtek spolu s Františkom Hossom a Ľubomírom Pokovičom. K dispozícii budú mať mnoho skvelých niekdajších hokejistov. Duel bude pripomienkou 90. výročia organizovaného hokeja na Slovensku. Košická Steel aréna ho bude hostiť v sobotu 26. októbra o 17.00 h. Hlavnou hviezdou Švédov vedených koučom Curtom Lundmarkom mal byť útočník Daniel Alfredsson, ten sa však predbežne ospravedlnil. „Snažíme sa ešte so švédskou stranou zabezpečiť aj jeho účasť,“ informoval organizátor exhibície Štefan Pjontek prostredníctvom tlačovej správy. So Švédmi isto pricestuje iný legendárny útočník Michael Nylander, ktorý v zámorskej NHL absolvoval 920 zápasov, za reprezentáciu odohral 127 stretnutí.

V slovenskom výbere sa predstaví nastúpi mnoho majstrov sveta z Göteborgu 2002. Medzi brankármi je nominovaný aj Ján Lašák, do obrane okrem iných aj Ľubomír Višňovský či Dušan Milo, v útoku esá ako Miroslav Šatan, Jozef Stümpel, Žigmund Pálffy, Marek Uram, Rastislav Pavlikovský, Ladislav Nagy či Peter Pucher. V akcii by mal byť aj miláčik košických tribún Peter Bartoš a na ľade by sa mal objaviť aj Richard Šechný.

„Na stretnutie sme pozvali aj ďalšie veľké osobnosti predovšetkým košického hokeja. Čestné buly vhodí Vincent Lukáč, v hľadisku by mali byť aj Ján Selvek, Bedřich Brunclík, Ján Faith, Igor Liba a Milan Staš,“ doplnil Štefan Pjontek.