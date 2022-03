Košice sú podľa Polačeka na prahu humanitárnej katastrofy, bez pomoci štátu sa o utečencov nedokážu postarať

Mesto Košice je podľa jeho primátora Jaroslava Polačeka na prahu humanitárnej katastrofy. Informovala o tom Jana Poľová z Magistrátu mesta Košice.

„Aj keď robíme všetko, čo je v našich silách, len s dobrovoľníkmi a bez akejkoľvek pomoci štátu už nebudeme vedieť zvládnuť postarať sa o ďalších obyvateľov Ukrajiny, ktorí každý deň v čoraz väčšom počte prichádzajú do nášho mesta,“ uviedol Polaček.

Zabezpečili stravu aj núdzové ubytovanie

Ako ďalej informoval, denne do Košíc prichádzajú desiatky autobusov a individuálne stovky ľudí z Ukrajiny. Samosprávy nemajú kompetenciu v tomto mimoriadnom stave pomáhať ľuďom utekajúcich pred vojnou, je to podľa Polačeka úloha štátu.

„My nemôžeme tieto otázky riešiť a ani v nich rozhodovať, máme úplne iné úlohy. Chceme sa však o týchto ľudí postarať, venujeme sa im, ako najviac môžeme, ale kapacitne to už mesto Košice nezvláda,“ uviedol Polaček.

Na kúpalisku Červená hviezda pri železničnej stanici mesto uplynulý štvrtok spustilo prevádzku pracoviska pomoci všetkým ľuďom, ktorí do Košíc prichádzajú z Ukrajiny. Mesto zabezpečilo stravu aj núdzové ubytovanie.

„Už neraz sa stalo, že v noci nám tam naraz dorazilo viacero autobusov s utečencami. Dnes v noci nám prišlo bez predchádzajúceho avíza v priebehu poldruha hodiny zhruba 500 utečencov. Za uplynulý deň sme vybavili zhruba 1 500 ľudí. S vypätím všetkých síl sa o nich naši dobrovoľníci postarali a my sme preto rozšírili kapacitu tohto hotspotu z pôvodných 300 na súčasných 400 miest,“ informoval primátor.

Potrebujú sto dobrovoľníkov na deň

Na starostlivosť o utečencov potrebuje mesto sto dobrovoľníkov na deň pri 5-zmennej prevádzke. Ak by chceli vo vlastnej réžii zabezpečiť len bežnú stravu pre utečencov, vyšlo by ich to denne na 5 000 eur.

Ako ďalej uviedol primátor, v priebehu utorka sa z neoficiálnych zdrojov dozvedeli, že na železničnú stanicu prídu ešte v utorok večer a v noci z Čiernej nad Tisou vlaky so stovkami utečencov, ktorí potrebujú pomoc, a tak by to odteraz malo byť aj v ďalších dňoch.

„Nevieme, koľko ľudí bude v tých vlakoch a koľko z nich bude potrebovať ubytovanie. Je nefér, aby sme od predstaviteľov štátu nemali konkrétne a priame informácie. Je nefér, že nás štát neinformuje, čo sa deje, nikto nevydáva pokyny a rozhodnutia. Chceme pomáhať, no musíme sa pozerať aj na Košičanov a naše mesto,“ uviedol Polaček.

„Vyzývame, aby štát okamžite rozhodol a dal pokyny, čo máme robiť. Nemáme informácie o tom, koľko ľudí prijalo azyl, koľko tu chce zostať. Nemáme informácie ani dáta. Bez nich a podpory nevieme, ako máme postupovať a aké máme prijímať rozhodnutia,“ uviedol primátor.

Prosili o pomoc okresný úrad

Mesto podľa Polačeka už pred 11 dňami prosilo o pomoc Okresný úrad v Košiciach. Požiadali ich o 5 000 postelí a matracov, ktoré by využili v stanovom mestečku. Prisľúbilo ich 1 000 pre mesto a ďalších 1 000 pre Košický samosprávny kraj.

„Každý deň sa na ne pýtame, nikto nevie, kde sú, ale vraj tu už mali byť. Žiaľ, nie sú. Štát tvrdí, že sa na takýto scenár mesiace pripravoval. Táto humanitárna kríza však nemôže byť založená len na dobrovoľníkoch a samosprávach, ktoré nahrádzajú štát. Ešte minulý týždeň sme požiadali o aspoň 20 vojakov, ktorí by nám pomáhali s utečencami. Doposiaľ sme aj napriek urgenciám nedostali nikoho,“ dodal Polaček.