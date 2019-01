Košice zavádzajú nový systém plateného parkovania, vodiči využijú mobilnú aplikáciu aj QR kód

KOŠICE 3. januára (WebNoviny.sk) – Košice prichádzajú od pondelka 7. januára s novým systémom plateného parkovania v meste, a to vo vlastnej réžii. Všetky platby budú prebiehať bezhotovostne.

Na štvrtkovej tlačovej besede primátor Jaroslav Polaček spolu so splnomocnencom pre parkovanie a mestským poslancom Henrichom Burdigom informovali o tomto systéme. Parkovacie a rezidentské zóny a výška poplatkov ostávajú rovnaké ako v minulom roku.

Platba cez mobilnú aplikáciu a QR kód

Od nedele 6. januára sa budú môcť rezidenti z desiatich lokalít zaregistrovať na internetovej stránke https://parking.kosice.sk/, kde nájdu aj podrobné informácie, ako majú postupovať. Na základe registrácie im vydajú dočasný „parkovací preukaz“.

Ako povedal Polaček, registráciu môžu vykonať komfortne z domu, čím sa predíde nervozite motoristov a dlhým radom. Okrem toho tí, čo nemajú pripojenie na internet, alebo registrácia online nebola úspešná, môžu navštíviť jedno zo šiestich „kamenných“ stanovíšť, pričom jedno bude na košickom magistráte.

Motoristi budú môcť platiť za parkovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie, cez SMS s číslo 2200, alebo cez QR kód. Dobrovoľníci budú motoristov informovať na frekventovaných parkoviskách o systéme parkovania a možnostiach úhrady.

„Celý systém parkovania pripravila spoločnosť FTT, ktorá dodala a zabezpečuje servis informačných technológií a riešení potrebných pre Mestskú políciu Košice, s ktorou spolupracuje šesť rokov. V podstate ho len rozšírila o ďalší modul – parkovanie, preto nebolo treba robiť klasickú verejnú súťaž,“ povedal Burdiga.

Doplnil, že jednorazový poplatok za celkové riešenie, ktoré bude nabiehať postupne, dosiahne takmer 49-tisíc eur, a za servis a údržbu sa bude mesačne platiť 713 eur. Ako uviedol predseda predstavenstva FTT Bednařík, ide o osvedčené riešenie, ktoré je funkčné vo vyše 100 mestách v Čechách a na Slovensku, pričom ho využívajú napríklad, Praha, Brno či Trenčín.

Rokovania s EEI

Na otázku agentúry SITA Polaček uviedol, že zatiaľ nie je vyriešené parkovanie na parkoviskách s rampami, ako sú napríklad pri Jumbo centre, na Festivalom námestí, Vodnej ulici a inde, ale ani v parkovacom dome pri košickej Steel aréne.

„Je to otázka rokovaní medzi mestom a spoločnosťou EEI (súčasný prevádzkovateľ parkovísk v Košiciach, pozn. SITA). Pozvali sme ich na stretnutie 10. januára, zatiaľ však nereagovali,“ povedal Polaček.

Dodal, že mesto očakávalo, že EEI bude plniť ustanovenia platného všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sa vzťahuje aj na túto spoločnosť, preto ich vyzvalo, aby deaktivovali všetky parkovacie automaty vrátane zariadení na závorových parkoviskách. Doteraz sa tak nestalo.

Ako zdôraznil Burdiga, mesto sa chce dohodnúť s EEI na vzájomnom vyrovnaní. Podľa neho EEI by mala od mesta dostať toľko peňazí, koľko preinvestovala pri realizácii parkovania v Košiciach, pričom by sumu mala konkretizovať seriózna analýza. Nevidí však dôvod, prečo by mesto malo zaplatiť sedem miliónov eur, ako požadovala EEI v rámci rokovaní o jej odchode z Košíc, keď zmluva je od začiatku neplatná.

Nespokojní obyvatelia

Košice uzavreli v roku 2012 so spoločnosťou EEI zmluvu o prevádzkovaní verejného plateného a rezidentského parkovania v historickej časti mesta. Ďalšími dodatkami bolo rezidentské a platené parkovanie rozšírené aj o zóny v širšej časti mesta a trvanie zmluvy bolo stanovené do roku 2022. To vyvolalo búrlivé protesty obyvateľov.

Aktivisti ešte minulého roku žiadali petíciou, pod ktorú sa podpísalo okolo 16 000 ľudí, aby mesto ukončilo zmluvný vzťah s EEI, pretože podľa nich zmluva z roku 2012 nie je platná. Výhrady mali voči systému, ale aj preto, že podľa ich mienky viac peňazí vybraných za parkovanie išlo do spoločnosti EEI ako do mestskej kasy.

Žiadali, aby mesto zabezpečilo parkovanie vo vlastnej réžii a aby peniaze putovali do mestskej pokladnice. Mesto tlaku podľahlo a mestské zastupiteľstvo prijalo novelu VZN o parkovaní, podľa ktorej mesto Košice prevezme parkovanie do svojich rúk od 1. januára 2019.

Okresný súd Bratislava uložil mestu Košice vykonateľným rozhodnutím jednoznačnú povinnosť, aby sa mesto Košice zdržalo akéhokoľvek konania, ktoré by EEI znemožnilo, alebo sťažilo plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy, a to hlavne takých činností, ktoré by EEI zabránili, alebo sťažili prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovaného na území mesta Košice, a to až do času skončenia trvania nájomnej zmluvy, alebo do právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo neplatnosť nájomnej zmluvy.

Mesto Košice sa proti rozhodnutiu súdu odvolalo. Navyše samo podalo na košických súdoch dve žaloby na spoločnosť EEI. Ani jeden súd zatiaľ právoplatne o merite veci nerozhodol.