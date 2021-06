Košické divadlo sa sťahuje pod hviezdy, jedna z veľkých „dám“ prichádza prvýkrát

Netradičný záver divadelnej sezóny s novou operetou a folklórnou prechádzkou Slovenskom pripravilo počas druhého júlového víkendu Štátne divadlo Košice.

Pod holým nebom v areáli Kasární / Kulturparku sa najprv v sobotu 10. júla predstaví v špeciálnom predstavení ešte pred septembrovou premiérou nová opereta Vojvodkyňa z Chicaga z pera Emmericha Kálmána, nedeľa 11. júla bude patriť kráse slovenského ľudového tanca v predstavení Rodná zem.

Jazzová opereta Vojvodkyňa z Chicaga, ďalšia z veľkých „dám“ jedného z majstrov svetovej operety Emmericha Kálmána, prichádza do Košíc prvýkrát. Charleston verzus čardáš, peniaze verzus monarchia, americký životný štýl verzus európske tradície – to je opereta, ktorú divadelný svet znovuobjavil pred štvrťstoročím.

Rýchle melódie vyzývajú do tanca

A tak sa na javisku stretávajú saxofonista aj primáš, klasické operetné melódie aj piesne inšpirované džezovou, cigánskou a ľudovou hudbou. Osobitný náboj a lesk nielen open air predstaveniu, ale aj predchádzajúcim verejným generálkam v Historickej budove ŠDKE, dodá aj prítomnosť dcéry skladateľa Yvonne Kálmán, ktorá prevzala nad novou inscenáciou košickej opery patronát.

„Hudba môjho otca sa dotýka môjho srdca a pomáha mi žiť. Jeho rýchle melódie vás vyzývajú do tanca, jeho pomalšia hudba je krásne romantická až melancholická, tieto melódie vás chytia a dlho vám znejú v ušiach. Skvelá kombinácia. Teším sa, že hudba môjho otca zaznie práve v Košiciach, v tomto krásnom meste s bohatou históriou a tradíciou spolunažívania Slovákov, Maďarov, Nemcov a ďalších národností. Obdivujem vaše divadlo a držím palce umelcom, spevákom, hercom aj tanečníkom, ktorí v týchto ťažkých chvíľach pre kultúru aj každého z nás pripravujú práve toto optimistické dielo o tolerancii a otvorenosti všetkému novému,“ vyjadrila sa dcéra Emmericha Kálmána a ambasádorka jeho operiet na celom svete, ktorá do Košíc priletí z Mexika, kde žije.

Hoci je Vojvodkyňa z Chicaga menej slávna ako iné Kálmánove operety, skladateľ ju považoval za svoje najlepšie dielo. Titusz Tóbisz, charizmatický a oceňovaný sólista Opery ŠDKE s ním súhlasí: „Som presvedčený o tom, že je to jedna z najlepších svetových operiet. Hlavne v súčasnosti, po roku pandémie, je potrebná ako soľ. Je úžasné, že túto operetu nasadilo divadlo práve teraz, je v tejto dobe veľkým osviežením. Som presvedčený, že toto hudobne pestré, dejovo zaujímavé a aktuálne dielo diváci prijmú s otvorenou náručou. Divadlo má v tejto dobe – viac ako kedykoľvek predtým – za úlohu dať do poriadku naše duše. Som si istý, že tanečníci, herci a speváci – títo všetci sa spolu zaslúžia o to, aby bolo predstavenie naozaj výnimočné,“ hovorí Titusz Tóbisz, ktorý sa predstaví v titulnej postave princa Alexa Borisa.

Jedinečná krása slovenského folklóru

Operetné melódie vystrieda v druhom open air predstavení jedinečná krása slovenského folklóru. Rodná zem, baletná inscenácia osvedčeného autorského tandemu režiséra Ondreja Šotha a scenáristky a dramaturgičky Zuzany Mistríkovej, mala premiéru v roku 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.

„Rodná zem je pre mňa oslavou národnej hrdosti, príslušnosti k miestu, kde sme sa narodili, kde sme zažili svojich rodičov, školy, základ svojho života. Znamená pre mňa našu prírodu, krásy Slovenska. Lebo, keď ním človek prechádza autom, tak si uvedomí, že Slovensko je prekrásna krajina. A že každý človek by mal byť na svoju zem, na zem, v ktorej sa narodil, hrdý,“ hovorí Ondrej Šoth.

Foto: Joseph Marčinský.

V Rodnej zemi choreografi troch generácií – Juraj Kubánka, Ondrej Šoth a Marek Šarišský –divákov prevádzajú Slovenskom a dávajú im nazrieť do hlbokej studnice ľudových zvykov a tradícií.

„Príbeh začína v pohraničnom regióne Myjavy a je akýmsi prechodom regiónmi, i keď nie všetkými. Chceme divákovi ukázať tú rozmanitosť kultúry regiónov a etník na Slovensku. Ideme cez Myjavu, Podpoľanie, Horehronie, smerom na Liptov a potom ku goralským tradíciám. Prechádzame do vítania jari, cigánskeho folklóru až po Šariš a Zemplín. Je to jednoducho taký prechod našim Slovenskom,“ približuje Ondrej Šoth itinerár tanečnej prechádzky Slovenskom.

Výnimočnosť predstaveniu nedodáva len to, že tanečníci Baletu ŠDKE tancujú vo folklórnych choreografiách, ale aj jeho hudobná dramaturgia. Striedajú sa v nej časti tvorby Svetozára Stračinu, Tibor Andrašovana, Jána Cikkera so živou ľudovou hudbou Muziky Milana Rendoša.