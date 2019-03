Košické zastupiteľstvo bude rokovať o organizácii EYOF, Polaček ponúkne dve alternatívy

KOŠICE 6. marca (WebNoviny.sk) – Primátor Košíc Jaroslav Polaček plánuje na piatkové rokovanie mestských poslancov k organizácii Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) predložiť dve alternatívy. Jedna z nich hovorí aj o zrušení uznesenia z roku 2016, ktorou mesto ku konaniu hier pristúpilo.

Mesto a samosprávny kraj žiadajú od vlády na organizáciu hier navyše 40 miliónov eur oproti pôvodnému rozpočtu, z toho 30 miliónov pre mesto a 10 miliónov pre kraj.

Vláda má uvoľniť 30 miliónov eur

Ako uviedol Polaček, v prípade ak vláda uvoľní mestu požadovaných 30 miliónov eur na výdavky súvisiace s EYOF vrátane výstavby športovej infraštruktúry, ku ktorým bude v zmysle memoranda garantovať aj poskytnutie 18 miliónov eur na výstavbu Národného tenisového centra (NTC), požiada poslancov, aby súhlasili s organizovaním podujatia.

„Programové vyhlásenie vlády hovorí o tom, že EYOF patrí medzi jej priority. A tak očakávame, že vláda rovnako poskytne pre Košický samosprávny kraj (KSK) 10 miliónov eur na výstavbu atletického štadiónu a gymnastickej haly, ku ktorým KSK pridá päť miliónov z vlastných zdrojov. Ak sa tak stane, všetci okamžite začneme pracovať na organizácii EYOF,“ vyhlásil Polaček s tým, že zároveň verí v dodržanie záväzku vlády, že na rekonštrukciu vysokoškolských internátov, kde budú bývať mladí športovci, dostanú univerzity v meste aspoň 20 miliónov eur.

„Ak tieto peniaze budú, verím, že poslanci mestského zastupiteľstva potvrdia uznesenie z roku 2016, ktorým sa naše mesto prihlásilo k organizovaniu EYOF. V takom prípade založíme neziskovú organizáciu, ktorá bude EYOF organizovať, zvolíme členov jej orgánov a začneme prijímať zamestnancov,“ uviedol Polaček.

Peniaze z mestského rozpočtu

Zároveň Polaček dodal, že ak sa vláda rozhodne nepodporiť organizovanie EYOF finančnými zdrojmi do rozvoja športovej infraštruktúry, navrhne zrušenie spomínaného uznesenia Mestského zastupiteľstva z roku 2016 a predstaví aktualizovaný Akčný plán rozvoja športu na ďalšie štyri roky.

„V ňom podrobne popíšeme, ako by sme investovali 10 miliónov eur do výstavby a rekonštrukcie športových hál a ihrísk v meste, ako by boli napríklad výstavba multifunkčnej haly či rekonštrukcie Angels Arény alebo Hádzanárskej haly Slavomíra Šipoša. Na konci poslanci rozhodnú, aké stavby sa budú realizovať,“ vyhlásil Polaček.

Dodal, že v tomto prípade by polovica finančných zdrojov bola z úveru mesta a druhú by magistrát vykryl z prostriedkov mestského rozpočtu.

Podľa Rašiho je navýšenie neopodstatnené

Predstavitelia mestskej a krajskej samosprávy minulý týždeň absolvovali stretnutie s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu Richardom Rašim. Ten po stretnutí uviedol, že nároky Košíc na navýšenie dotácie sú neopodstatnené.

Podľa Rašiho predstavitelia samospráv nepredložili žiadne nové relevantné podklady, ktoré by mali viesť k zvýšeniu rozpočtu. Ten pôvodný je na úrovni 25,4 milióna eur s 12-miliónovou dotáciou vlády. Raši ho považuje za dostatočný na usporiadanie hier na adekvátnej úrovni.

„Keďže sme sa s takouto odpoveďou vlády SR nechceli zmieriť, uplynulý piatok sme opätovne zaslali listy premiérovi Pellegrinimu so žiadosťou o prehodnotenie tohto postoja a o osobné stretnutie,“ dodal primátor. Zároveň mesto spustilo do prevádzky webstránku www.sancapresport.sk, kde sa okrem informácií o EYOF 2021 v Košiciach môžu ľudia podpísať pod výzvu vláde, aby našla finančné prostriedky pre dôstojné zorganizovanie hier. Aktuálne je pod výzvou podpísaných vyše 820 ľudí.

Rokovanie mestského zastupiteľstva o organizovaní EYOF sa uskutoční v piatok 8. marca o 9. hodine vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice. Poslanci sa budú na mimoriadnom rokovaní okrem toho zaoberať aj informáciou o povinnosti mesta vrátiť daň z nehnuteľnosti U.S. Steel Košice za rok 2011 a zmenou programového rozpočtu mesta.