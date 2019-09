Košický kraj sa chce zapojiť do Novej hodvábnej cesty, Trnka sa zúčastní na summite v Hongkongu

Košický samosprávny kraj má záujem zapojiť sa do Novej hodvábnej cesty, stratégie, ktorá je zameraná na zlepšenie dopravnej infraštruktúry pre potreby obchodu.

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka sa na budúci týždeň, 11. a 12. septembra zúčastní na summite Novej hodvábnej cesty Belt and Road Summit 2019 v Hongkongu.

Ide o jeho prvú takúto pracovnú cestu v rámci Úradu KSK. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.

Potrebuje silných partnerov

„Máme záujem na tom, aby Košický kraj ťažil z jedného z koridorov Novej hodvábnej cesty. Pri Košiciach sa nachádza koniec širokorozchodnej trate, ktorá by mohla slúžiť ako prekladisko tovarov. Investícia by výrazne zlepšila regionálny rozvoj a pohla ekonomikou východného Slovenska,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Na to, aby sa zámer zrealizoval, potrebuje kraj silných partnerov.

„Verím, že na summite v Hongkongu nadviažeme nové partnerstvá, upevníme doterajšie vzťahy s potenciálnymi investormi a prepravcami a zvýšime ich záujem o túto perspektívnu lokalitu,“ dodal.

Tisíce nových pracovných miest

O zámere výstavby Globálneho logistického industriálneho parku (GLIP) v lokalite Košice – Bočiar informoval kraj ešte vlani. Práve GLIP by mal slúžiť na prepravu tovaru po železničných tratiach a bol by napojený na trhy v Ázii. Nová obchodná cesta by mohla byť pre Košický kraj a Slovensko príležitosťou, ako rozšíriť finančné a investičné možnosti rozvoja národnej ekonomiky.

Prekladisko pri Košiciach s rozlohou 560 hektárov totiž ponúka voľnú kapacitu pre 500-tisíc kontajnerov ročne aj s obslužnými činnosťami. Investícia by na východ priniesla viac než 5 000 nových pracovných miest. Širokorozchodná trať Košice – Užhorod a Rusko – Kazachstan s napojením na Čínu by v porovnaní s námornou dopravou urýchlila prepravu tovaru až o 30 dní.

„Ak by sa tento plán podarilo zrealizovať aj na území Slovenska, boli by sme vstupnou aj výstupnou bránou pre obchod medzi Čínou a Európskou úniou, respektíve všetkými krajinami, ktoré na tejto obchodnej ceste ležia. Summit v Hongkongu dokáže v tejto téme zamiešať karty. Verím, že sa nám podarí posunúť ďalej realizáciu tohto projektu a Košický kraj bude súčasťou Novej hodvábnej cesty,“ dodal Trnka.

Summit v Hongkongu

Na summite v Hongkongu sa zúčastnia zástupcovia investičných aj stavebných spoločností, predstavitelia vlád, bánk aj investori zo 74 krajín sveta.

O prekladisku v lokalite Košice – Bočiar rokoval predseda KSK so zástupcami Čínskej ľudovej republiky pred rokom, keď na Úrade KSK prijal delegáciu na čele so zástupcom generálneho riaditeľa dcérskej spoločnosti čínskych železníc Guan Xiaodonga.

Okrem toho komunikuje kraj so spoločnosťou China Communications Construction Company, s ktorou nadviazal kontakt v júli tohto roka a ktorá sa podieľa na najväčších infraštruktúrnych projektoch v Číne. Na summit do Hongkongu vycestuje aj štátna tajomníčka Ministerstva financií SR Dana Meager, ktorá je zároveň splnomocnenkyňou vlády pre Novú hodvábnu cestu.