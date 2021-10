Košický maratón ovládol Keňan Kerio, slovenským šampiónom sa stal Sahajda (foto)

Bežec Tibor Sahajda (Slovensko) počas 98. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Košice, 3. október 2021.

BRATISLAVA 3. septembra (WEBNOVINY) - Pre zjednodušenie používania je Samsung NaviBot S vybavený novou funkciou automatického vyprázdňovania prachu. V prípade potreby sa vráti na nabíjaciu základňu, kde nádobku na prach vyprázdni do centrálneho „koša“, dobije sa (z minima mu to trvá na plnú kapacitu maximálne 3 hodiny) a znova sa pripraví na ďalšie upratovanie. Tento modernizovaný model si pri nabíjaní dokonca sám vyčistí aj hlavné kefy od vlasov a chlpov. Automatické vyprázdňovanie prachu do dvojlitrovej centrálnej prachovej komory je inovatívnym riešením, ktoré robotovi umožňuje pracovať úplne samostatne bez nutnosti ľudského zásahu po dobu niekoľkých dní. To zvyšuje jeho účinnosť v náročnom prostredí, akým sú koberce a miesta kde sa pohybujú zvieratá. Zdokonalený navigačný systém Visionary Mapping Plus umožňuje vysávaču rýchly a plynulý pohyb. Pomocou kamery a radu ďalších pokročilých snímačov, napríklad infračervených detekčných senzorov, si vytvorí vlastnú mapu domu. Je schopný zapamätať si najlepšie upratovacie trasy, vypočítať svoju polohu v domácnosti a sledovať, kde už upratoval a kde ešte nie. Okrem bezpečnostných snímačov využíva aj navigačnú pomôcku Virtual Guard, ktorá mu umožňuje vyhýbať sa potenciálne[caption id="attachment_690554" align="alignright" width="580"] www.webnoviny.sk rel="attachment wp-att-690554">cdn.webnoviny.sk alt="NaviBot S" width="580" height="356" class="size-medium wp-image-690554" data-dominant-color="#c69861" /> Foto: Samsung Tomorrow[/caption] nebezpečným miestam, napríklad schodom, káblom a podobne. Virtual Guard tiež slúži ako bariéra, ktorá vysávaču umožňuje vyhnúť sa otvorenému ohňu a mokrým podlahám a bráni mu vo vstupe do miest, kam si majiteľ neželá. Na ďalšie zvýšenie účinnosti navigácia používa systém majáčiky umiestnené pri dverách, ktoré robotovi umožňujú pohybovať sa medzi miestnosťami efektívnejšie. Keď zistí, že na niektorom mieste zbiera väčšie množstvo prachu a nečistôt ako obvykle, upraví svoj program tak, aby sa na danú oblasť sústredil, kým ju dokonale nevysaje. K tomu prispieva aj zvýšenie výkonu pre lepšie vysávanie v kritickej oblasti. Sací výkon sa v priebehu vysávania prispôsobí množstvu prachu.Sedem režimov čistenia a vysoko kvalitný filter HEPA dopĺňa špeciálna textília, určená na tvrdú podlahu. NaviBot S navyše pokryje plochu 5x5 metrov za 11 minút, čo je o 8 minút menej ako predchádzajúce modely. V roku 2005 meral robotický vysávač na výšku zvyčajne cez 200 mm, v súčasnosti však môže byť jeho dizajn vďaka pokročilým technickým zručnostiam a technológiám útlejší. Samsung NaviBot S má výšku len 80 mm, vďaka čomu sa ľahko dostane do nízkych priestorov. Cena a dostupnosť nového robotického vysávača budú ešte upresnené.