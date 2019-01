Košický primátor Polaček podľa spoločnosti EEI porušuje aj vlastné predvolebné sľuby

KOŠICE 8. januára (WebNoviny.sk) – Spoločnosť EEI sa 10. januára zúčastní na rokovaní s mestom Košice o platenom parkovaní. V utorňajšej tlačovej správe súčasne uvádza, že v Košiciach po 7. januári, keď mesto začalo riešiť platené parkovanie vo vlastnej réžii, nastal chaos.

Porušuje vlastné predvolebné sľuby

„Dnes, keď už je jasné, že pán Polaček porušuje vykonateľné rozhodnutie súdu, sme svedkami toho, že porušuje aj VZN vydané mestom. Nehovoriac o tom, že porušuje aj vlastné predvolebné sľuby, v ktorých ubezpečoval občanov Košíc, že budú riadne informovaní a sľuboval im aj ´racionálne systémové riešenia pre zlepšenie života´. Vniesol do parkovania chaos a nezvláda ho. Ešte v piatok 4. januára zháňal dobrovoľníkov na prácu od 7. januára. To, ako sú títo ľudia pripravení pomáhať Košičanom a návštevníkom Košíc s parkovaním, si môžete vyskúšať na vlastnej koži. Je nám ľúto všetkých pracovníkov magistrátu, ktorí boli hodení do hlbokej vody a musia znášať hnev Košičanov pre neschopnosť vedenia mesta,“ uvádza EEI v tlačovej správe a zdôrazňuje, že sa bude aj naďalej riadiť výlučne zákonmi a rešpektovať rozhodnutia súdov.

Platené parkovanie v Košiciach až do roku 2022 mala spravovať bratislavská súkromná parkovacia spoločnosť EEI. Po tom, ako začala realizovať platené parkovania v desiatich rezidentských lokalitách, sa zdvihla veľká vlna odporu Košičanov, ktorá vyvrcholila petíciou, kde 17 000 ľudí žiadalo, aby mesto ukončilo zmluvný vzťah s EEI a prevzalo parkovanie do svojej réžie.

Požadujú finančnú kompenzáciu

Pod tlakom verejnosti mestské zastupiteľstvo v septembri minulého roku schválilo novelizované všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní v Košiciach, v ktorom sa okrem iného hovorí, že od 1. januára 2019 preberá parkovanie do svojich rúk mesto.

EEI však za odchod z Košíc požadovalo nielen čiastky, ktoré investovalo do vybudovania parkovacích kapacít, ale aj finančnú kompenzáciu, pričom celková suma bola pôvodne vyčíslená na sedem miliónov eur.

Bývalé vedenie mesta, aj terajší primátor Košic Jaroslav Polaček a splnomocnenec pre parkovanie Henrich Burdiga považujú túto finančnú požiadavku za neprimeranú. EEI sa obrátilo na bratislavský okresný súd, ktorý vydal predbežné opatrenie, že mesto Košice nemá brániť EEI v podnikaní, kým nerozhodne vo veci samej. Mesto sa voči tomu odvolalo. Navyše podalo na košických súdoch dve žaloby na EEI.